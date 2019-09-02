Фаиль Алчинов покинул пост главы движения «Башкорт»

В общественной организации «Башкорт», известной организацией публичных акций в защиту башкирского языка и национальной политики, сменился руководитель. Должность председателя организации оставил Фаиль Алчинов (Алсынов), возглавлявший ее пять лет. Новым председателем избран его бывший первый заместитель и глава Баймакского филиала организации Ильнар Галин. Выборы прошли 31 августа, сообщается на странице «Башкорта» в социальной сети «В контакте».

Фаиль Алчинов сообщил "Ъ-Уфа", что оставил пост председателя организации, так как его полномочия уже продлевались, а устав «Башкорта» запрещает занимать эту должность больше двух сроков подряд. Своего сменщика он охарактеризовал как «смелого, идейного и активного парня». В плане «Башкорта» на ближайший год — проведение съезда башкирского народа в ноябре-декабре и нескольких акций в поддержку шихана Куштау, который планируют передать в разработку Башкирской содовой компании. «Позиция нашей организации в отношении шихана и других вопросов не изменилась»,— отметил Фаиль Алчинов.

Движение «Башкорт» не имеет официальной регистрации. Позиционирует себя как организация по защите прав и интересов башкирского народа. Движение известно проведением акций в защиту башкирского языка, гор-шиханов, участием в митингах за отставку бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова. Активисты движения неоднократно задерживались полицией на публичных мероприятиях.

Чем известно движение «Башкорт», подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Курултай башкир обошелся без "Башкорта"».

Ирина Самойлова