Облако, выросшее из банка

Можно констатировать: облачные технологии перестали быть экзотикой для российского бизнеса, предпринимателей этим уже не удивить. На рынке все больше тех компаний, которые рассматривают облака как способ получить выгоду и конкурентное преимущество. Неудивительно, что облачные сервисы стали одним из ключевых направлений и для Сбербанка. «Все, что не в облаке, не будет работать»,— убежден Герман Греф, глава крупнейшего российского банка.

«Мы сейчас идем по пути, который до нас прошли Amazon и Alibaba. Изначально они создавали облачную платформу для себя, а потом поняли, что могут предложить облачные сервисы клиентам,— рассказывал в интервью “Ъ” гендиректор SberCloud Александр Сорокоумов.— Так же и Сбербанк еще несколько лет назад начал строить собственную облачную платформу для решения своих задач. Теперь же дочерняя компания банка SberCloud предлагает рынку решения, которые были тысячу раз протестированы и эффективно работают внутри группы Сбербанка».

Реальные возможности в виртуальной среде

Развитием бренда SberCloud занимается 100-процентная «дочка» Сбербанка ООО «Облачные технологии». Облачный провайдер в нынешнем году запустил свой базовый продукт в сегменте IaaS — виртуальный ЦОД. Он позволяет разместить в облаке корпоративные сервисы, создавать тестовые среды и организовать совместную разработку. При необходимости вычислительные мощности можно быстро масштабировать как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

С переходом в облако у компании отпадает необходимость сосредоточивать большие ресурсы для создания, развития и обслуживания своей IT-инфраструктуры. При этом компания получает доступ к практически неограниченным вычислительным мощностям, за счет этого выводить на рынок новые товары и услуги с элементами IT, выстраивать новые бизнес-процессы получается гораздо быстрее. Также бизнес через облака получает доступ к новым инструментам, которые невозможно использовать без облака.

Использование облаков помогает сэкономить на IT до 30% как за счет того, что не нужно закупать и обслуживать собственное «железо», так и за счет того, что не нужно содержать дополнительные мощности на случай пиковой нагрузки — в облаке при необходимости их можно просто докупить на несколько дней.

У «дочки» Сбербанка есть серьезное конкурентное преимущество: обкатать новые технологии в реальных условиях и на серьезных масштабах удается далеко не всем.

Еще одна из сильных сторон облака SberCloud — высокий уровень защиты от киберугроз. Финансовая сфера предъявляет серьезные требования к кибербезопасности, и клиенты SberCloud автоматически получают облачный сервис с уровнем защиты как у Сбербанка. Для хранения и обработки данных в виртуальном ЦОДе используются, в частности, мощности дата-центра Сбербанка в Сколково. Если нужно, надежность и доступность облачных сервисов можно дополнительно повысить с помощью георезервирования, выбрав еще один дата-центр, где размещаются дополнительные вычислительные мощности. То есть в случае отказа оборудования в одном дата-центре все запущенные приложения продолжат работать во втором. Такая архитектура не только гарантирует сохранность данных, но и непрерывную работу IT-инфраструктуры клиентов SberCloud. В компании придерживаются политики вендоронезависимости и используют самое современное аппаратное и программное обеспечение различных производителей для своих решений.

Особые потребности чиновников

Государственный сектор традиционно предъявляет строгие требования по защите данных. Здесь необходимо специальное облачное решение, соответствующее требованиям регуляторов к размещению государственных информационных систем, в частности приказу №17 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Примером может служить разрабатываемое «дочкой» Сбербанка «Гособлако».

Решение «Гособлако» может быть интересно любым федеральным и региональным институтам и госкомпаниям—операторам государственных информационных систем.

SberCloud будет и дальше работать над повышением производительности, надежности и безопасности системы. В частности, в июне компания договорилась с входящей в «ИКС-Холдинг» Yadro о совместной работе по оптимизации программно-аппаратных решений для государственных информсистем.

Навстречу «умному» городу

Следить за работой городских служб в реальном времени позволяет «Монитор мэра». Решение, разработанное в партнерстве с компанией «Меркатор», также работает на базе облака, собирая информацию о местоположении и состоянии городской спецтехники с помощью датчиков и агрегируя данные на специальном информационном портале. «Монитор мэра» упрощает процесс управления городскими службами, постановку задач и оценку их выполнения. На карте видны общая ситуация на дороге, парк машин городской техники, а также их маршруты и загруженность. К сервису можно также подключить сторонние информационные системы, например «Активный гражданин».

Желание внедрить «умные» системы управления городскими службами есть у многих российских регионов уже сейчас. Но не каждый субъект РФ может позволить себе разработку собственного решения, а вот готовый сервис в облаке доступен любому, и в ряде регионов продукт SberCloud уже тестируют.

Искусственный разум в облаке

Искусственный интеллект сегодня одна из самых популярных в IT тем, однако пока AI-продукты доступны далеко не всем: нужно дорогое оборудование и опытные специалисты. За счет облака доступ к инструментам по работе с искусственным интеллектом и многолетнему опыту Сбербанка в этой сфере смогут получить и крупные корпорации, и малый и средний бизнес, и научные и образовательные учреждения.

В июне SberCloud договорился о совместной разработке и внедрении на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта с американской корпорацией Nvidia. Это соглашение ознаменовало появление еще одного продукта компании — AI Cloud. Все ключевые направления AI будут доступны на едином портале: клиенты смогут создавать решения по анализу и синтезу речи, компьютерному зрению, распознаванию символов и текстов и автоматическому обучению компьютерных систем.

Облака продолжат постепенно обрастать новыми возможностями, открывая их пользователям доступ в сложные лабиринты цифрового мира. Решение AI Cloud открывает перспективный сегмент облачного рынка — Data Science as a Service (DSaaS), который позволяет клиентам получить доступ к компетенциям Сбербанка в области искусственного интеллекта.

Анастасия Якимова