Бизнес устремился в облака

Сегодня облака помогают компаниям не только снижать расходы на IT, но и производить автомобили, добывать нефть, выращивать урожай, доставлять посылки или даже лечить людей. И это далеко не полный список — облачные технологии проникли практически в каждую сферу жизни, и число бизнес-кейсов, реализованных с помощью таких IT-решений, будет только расти. Так же, как растет к ним доверие со стороны госкорпораций и частного бизнеса.

С оглядкой на Запад

Облака в России — один из наиболее динамично развивающихся сегментов IT, констатируют эксперты. Выручка 20 крупнейших российских поставщиков облаков, по данным Cnews, в 2018 году превысила 17 млрд руб., при этом рост за год составил десятки, а у некоторых даже сотни процентов, напоминает директор группы консультирования в области IT КПМГ в России и СНГ Алена Дробышевская. По ее словам, перспективы и потенциальный объем рынка способствуют тому, что на него выходят как крупные игроки, для которых рынок облаков и IT-услуг изначально не являлся профильным, например Сбербанк, так и небольшие региональные компании, которые ищут возможности для роста.

В прошлом году, по данным IDC, публичные облачные сервисы в России заняли 85% рынка. «В условиях высокой волатильности рынка, находящегося под влиянием инициатив государства, которые предусматривают постепенный переход организаций к цифровому формату взаимодействия, предприятия стремятся найти самый быстрый и эффективный способ технологических изменений»,— говорит руководитель исследований рынка облачных услуг IDC Russia Дмитрий Гаврилов.

Российский рынок повторяет этапы развития мирового облачного рынка, но с некоторой задержкой, считают его участники. Главные мировые облачные провайдеры Amazon, Microsoft и Google много лет назад начали развитие облачных технологий в США. Отечественные поставщики стартовали позже, но сегодня не только располагают новейшим оборудованием, но и могут использовать уже накопленный мировой опыт, не совершая ошибок, которые сделали на своем пути к лидерству американские IT-гиганты.

Долгое время российские предприятия и организации предпочитали использовать собственную IT-инфраструктуру, которая раньше отвечала актуальным запросам бизнеса, отмечают эксперты. Но тенденция на переход на облачные сервисы, пусть и с задержкой по сравнению с зарубежным бизнесом, все же становится характерной и для российских участников рынка. «Нельзя не отметить отличную динамику развития бизнеса российских провайдеров облачных сервисов — как с позиции их выручки, так и в контексте развития их портфелей облачных услуг»,— говорит архитектор бизнес-решений VMware Артем Гениев.

Первые и отстающие

Сегодня в число лидирующих отраслей по потреблению облачных услуг в России входят финансовый сектор, а также розничная и оптовая торговля. В частности, «М.Видео-Эльдорадо» облака помогают продавать электронику и бытовую технику: для этого компания использует Infor Retail — основанное на предиктивной аналитике облачное решение, которое занимается предсказанием спроса. Сервис оценивает сезонный трафик, возможность найти желаемый товар на полке, географическое расположение магазина и региона, долю онлайн-заказов и вес магазина в общих продажах сети. Благодаря этому эффективность планирования и управления стоком в «Эльдорадо» повышается до 25%.

Компаниям в сфере e-commerce использование облачных технологий позволяет справиться с обработкой значительно возрастающего потока клиентов в пиковые сезоны, например в период «черной пятницы» или предновогодних распродаж: облачные сервисы эластичны, и можно просто закупить больше мощностей на определенный период, хоть на один день.

Для ряда же компаний сегмента FMCG и розницы, по словам Алены Дробышевской, использование облачных технологий открыло новые возможности, которые раньше было трудно реализовать или даже представить. «Например, можно в онлайне следить за тем, как готовят именно вашу пиццу. Или, рассматривая одежду на сайте интернет-магазина, загрузить свою фотографию и увидеть, как вещи будут выглядеть на вас в виртуальной примерочной»,— приводит примеры эксперт. Такие услуги позволяют компании выделяться на рынке и отвечать новым запросам молодой, более ориентированной на интернет-потребление аудитории, а это напрямую влияет на долю рынка и прибыль.

Велика роль IT и в современном здравоохранении, но его внедрение замедляет большое количество регуляторных барьеров, согласен Артем Гениев. «В сегменте ТЭКа роль IT также высока, но при этом ландшафты информационных систем относительно статичны»,— указывает он. По мнению эксперта, переход на технологии индустрии 4.0 повлияет на ситуацию в будущем, но сегодня в целом ТЭК отстает по использованию облаков, даже несмотря на успехи отдельных компаний.

Госсектор и крупный бизнес все еще довольно консервативно относятся к использованию сторонних облачных сервисов. «Это связано с опасениями по информационной безопасности. Кроме того, возможности использования облачных технологий сужает законодательство по защите персональных данных, которое регулярно ужесточается»,— отмечает партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Сергей Кудряшов.

Эффективность на каждом уровне

«Миграция в облако дает компании, с одной стороны, возможность сделать текущий бизнес более эффективным, с другой — получить новые бизнес-инструменты»,— поясняет директор по стратегии и аналитике SberCloud Илья Королев. В числе основных преимуществ при переходе в облако — снижение стоимости владения IT-инфраструктурой. «У компании полностью исчезают капитальные затраты на строительство собственных ЦОДов и покупку оборудования, остаются только операционные затраты»,— говорит он. К примеру, третья по величине в мире нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes снизила стоимость владения IT на 52%, а производитель систем наблюдения Y-Cam сократил расходы на 80%.

Также при использовании облака сокращается срок вывода на рынок новых продуктов. Особенно это актуально для небольших высокотехнологичных бизнесов и стартапов. Та же Baker Hughes улучшила этот показатель на 44%, а крупнейшая немецкая страховая компания Allianz — на 83%. Благодаря вычислительным мощностям облачных провайдеров их клиенты также сокращают время обработки и анализа данных. Autodesk — крупнейший поставщик ПО для строительства, машиностроения, средств информации и индустрии развлечений — уменьшил этот показатель в 70 раз, а международная консалтинговая компания AON — в 1440 раз.

В облаке уже работает большая часть венчурного бизнеса и стартапов. «Cтартапам очень важно продемонстрировать инвесторам свой потенциал к быстрому росту, а именно простое и быстрое масштабирование бизнеса является сильной стороной облачных решений»,— поясняет Илья Королев из SberCloud. Также по примеру Netflix, Amazon Prime и YouTube в облака, скорее всего, мигрируют и другие медиасервисы.

На собственном опыте

Ежегодно количество успешных коммерческих кейсов растет как в сегменте среднего, так и в сегменте крупного бизнеса. Например, крупнейший в России цифровой оператор диагностики онкологических заболеваний Unim использует облачные технологии для постановки диагноза.

В процессе оцифровки изображений, которые используются врачами для постановки диагноза, компания генерирует десятки терабайт данных ежемесячно. Их хранение, обработка и предоставление доступа врачам к такому объему данных требуют наличия сложной серверной архитектуры и существенных затрат. «Технологическое решение должно быть универсальным, иметь большие вычислительные мощности, высокое качество связи, а также быть доступным из любой точки мира, удобным для врача, дающим возможность использовать многочисленные инструменты автоматической работы с изображениями»,— указывает гендиректор Unim Алексей Ремез. Таким образом, использование облачных технологий стало для компании оптимальным решением. «Независимо от того, где находится врач, с помощью обычного планшета или компьютера он может участвовать в консилиуме или заказать дополнительные исследования, а методы машинного обучения и искусственного интеллекта, которые мы используем в облаке, помогают врачу и контролируют его работу, минимизируя ошибки»,— объясняет он.

Интересен пример использования облачных вычислений в авиапромышленности. Airbus и ведущий производитель авиадвигателей Rolls-Royce смогли встроить облачные технологии в часть уже существующих технологических процессов.

Речь идет об облачных вычислениях для создания Digital Twins (цифровых копий) самолетов и их отдельных узлов. Это необходимо компании для аналитики больших данных, полученных в процессе эксплуатации самолетов, а также для создания и эксплуатации инструментов дополненной реальности, которые могут применяться в сборочных операциях и при обучении персонала. «Причем Rolls-Royce скопировал даже бизнес-модели IaaS, PaaS, SaaS (инфраструктура, платформа и софт как услуга), традиционно используемые облачными провайдерами, и стал предлагать авиакомпаниям использовать реактивные двигатели по модели power by the hour. То есть авиакомпании покупают у Rolls-Royce не двигатели, а реактивную тягу как услугу»,— рассказывает Илья Королев из SberCloud.

Еще один сценарий того, как облака позволяют качественно изменить бизнес и повысить его эффективность,— их применение в системах управлении персоналом. Решить проблему найма квалифицированных сотрудников и поиска талантливых кадров — сложная, но актуальная задача для крупных, системообразующих компаний, где благодаря масштабу эффект заметен практически сразу. Например, Сбербанк активно работает над цифровой трансформацией своей системы управления персоналом, и одним из примеров такой работы стал проект по использованию облачной платформы SAP SuccessFactors. «Облачная платформа объединяет сотрудников банка в разных регионах страны — так внутри компании, по сути, формируется единый рынок труда,— объясняют в SAP.— Сотрудник может самостоятельно использовать инструменты оценки, карьерного планирования и онлайн-обучения. Руководители получают информацию о команде, работают с кандидатами на открытые вакансии, а руководство на базе собираемых данных может принимать решения при планировании развития необходимых для банка компетенций».

Облака также могут существенно повлиять и на рост прибыли предприятия. К примеру, британский производитель мебели DFS за счет реализации мультиоблачной стратегии в два раза увеличил онлайн- и мобильные продажи. «До того как перейти на облако, компания испытывала серьезные проблемы со стабильностью работы сайта по праздничным дням и в периоды распродаж, когда трафик кратно возрастал,— поясняет Артем Гениев.— Создание гибкой масштабируемой IT-инфраструктуры на базе облака позволило увеличить время безотказной работы сайта, что положительно повлияло на качество обслуживания и пользовательский опыт покупателей».

Активно применяют облачные решения — что на первый взгляд неожиданно — и в таких традиционных и консервативных отраслях, как спорт или сельское хозяйство.

Яркий пример симбиоза облачных и AI-технологий в спорте — развертывание Intel в партнерстве с Alibaba системы 3D-мониторинга спортсменов. В январе компании объявили о сотрудничестве для создания первой в мире системы трекинга спортсменов на базе AI-технологий — 3D Athlete Tracking Technology. Она будет развернута во время Олимпийских игр 2020 года в Токио. Система будет использовать AI для анализа видео выступлений спортсменов. Детальный разбор каждого движения атлетов предоставит тренерам подробную информацию, которую они смогут использовать для совершенствования тренировочного процесса. А болельщики получат совершенно новый зрительский опыт: они смогут не только следить за своими кумирами, но и максимально наглядно анализировать их технику и сравнивать ее с другими спортсменами.

Пользу облаков наглядно показывает пример производителя сельскохозяйственной техники Stara. Так, современный трактор с запущенным через USB-порт флеш-накопителем видит, какие удобрения и в каком сочетании нужно вносить на каждый гектар поля, какие операции нужно проводить с землей и т. д. Таким образом, используя облачную IoT-платформу SAP Leonardo, пользователи Stara контролируют использование зерна для посева и объемы удобрений, обрабатывая только необходимые посевные площади.

Это лишь несколько примеров того, насколько облачные продукты и решения полезны для бизнеса и как они могут повышать его эффективность. С каждым днем выгода их применения становится очевидной все большему числу заказчиков, что подтверждает статистика. Так, согласно данным IDC, за 2018 год объем рынка публичных и частных облаков в России вырос на 24,8% — с $663,74 млн до $804 млн. По прогнозам аналитиков, в 2019 году он увеличится еще на 23,6%, а в пятилетней перспективе объем потребления облачных услуг в стране составит $1,49 млрд.

Юлия Тишина