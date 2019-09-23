Кардиология

Сон как лекарство

Как влияет дневной сон на здоровье, изучали в Калифорнийском университете (США). Желание вздремнуть после обеда общеизвестно, но ученые исходили из того, что такой сон помогает повысить работоспособность и побороть сонливость на остаток дня. Новое исследование (оно длилось более пяти лет) подтвердило: дневной сон положительно влияет на здоровье людей вплоть до 65 лет.

У тех, кто периодически отдыхал после обеда, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 48 процентов ниже, чем у бодрствующих. При этом важно, чтобы и ночной сон был полноценным.

«Если ночью вы спали менее шести часов, дневной сон лишь восполняет нехватку ночного и не дает никаких преимуществ»,— говорит автор исследования Юэ Ленг. А вот для людей старше 65 лет дневной сон не столь полезен. Это, считают ученые, может быть связано с тем, что спонтанное засыпание в таком возрасте может быть косвенным признаком скрытых недугов.

Психология

Люди открытые и общительные в конечном итоге чувствуют себя более счастливыми, чем замкнутые. Это расхожее мнение подтверждает вполне научное исследование лаборатории позитивной деятельности Калифорнийского университета (США). Более чем ста добровольцам предложили в течение нескольких недель вести себя попеременно то как экстраверты — быть активными, общительными, то как интроверты — вести себя сдержанно, избегать коллектива и общения. По словам ученых, они хотели посмотреть, что произойдет, если человек будет искусственно вести себя как экстраверт, а заодно проверить, ведет ли это к улучшению самочувствия. «Полученные данные свидетельствуют, что изменить свое социальное поведение — вполне реальная цель, а став экстравертом, вы существенно улучшите самочувствие»,— констатирует руководитель исследования психолог Соня Любомирская.

Микробиология

Веганская диета, которая исключает не только мясо, но и все продукты животного происхождения, меняет кишечную микробиоту. Исследование Комитета врачей ответственного здравоохранения (США) показало: с помощью кишечных микробов можно влиять на вес и уровень сахара в крови, что важно для больных диабетом. Добровольцы в течение 16 недель получали разные виды диеты. Затем оценивался состав микробиоты и чувствительность к инсулину. В веганской группе вес снизился в среднем на 6 кг, а уровень глюкозы нормализовался. В отличие от тех, кто получал достаточно жирную пищу. «От растительной диеты кишечная микробиота меняется в сторону бактерий, питающихся клетчаткой. Они разлагают клетчатку на вещества, полезные для здоровья, что и ведет к снижению веса»,— говорит доктор Хана Калеова. Но совсем переходить на веганскую диету врачи не советуют: ее стоит применять как временную терапию.

Диетология

Терпеливый витамин

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Для усвоения витамина Е (известен как сильный антиоксидант) необязательно вместе с ним употреблять жир, выяснили в Университете штата Орегон (США). Напомним, этого вещества много в авокадо, миндале и семенах подсолнечника. Поскольку витамин этот жирорастворимый, считается, что для его усвоения необходимо принимать пищу, содержащую жиры. Для проверки этой гипотезы добровольцам давали витамин Е, а затем пищу с разным содержанием жира. Выяснилось, что витамин усвоится в любом случае, так как он еще долгое время остается в клетках кишечника. «В отличие от многих веществ, при нормальном питании из организма выводится лишь два процента витамина Е, — говорит доктор Марет Трабер. — То есть, он "умеет" накапливаться в организме. Правда, быстро выводится при голодании».

Опрос

Отсиженное сердце

Работа влияет не только на наш образ жизни и настроение, но и на здоровье. Например, сидячая работа ведет к гиподинамии, которая является одним из факторов риска развития заболеваний обмена веществ, а регулярные переработки — к сердечно-сосудистым заболеваниям. Между тем каждый второй житель России весь день на работе сидит — в буквальном смысле слова. А средняя рабочая неделя у россиянина составляет 49 часов (вместо 40 часов, положенных по ТК РФ). Россияне назвали условия на работе, которые положительно повлияли бы на их самочувствие:

Эндокринология

Гормон из скелета

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Новый гормон стресса выявили ученые из Колумбийского университета в Ирвинге (США). Это — остеокальцин, его выделяет скелетная система людей и грызунов. Он регулирует работу мышц, а также отвечает за реакцию на страх. До сих пор считалось, что последнее — прерогатива адреналина, который выделяют надпочечники. Но эксперименты на мышах, лишенных надпочечников, опровергли это: в условиях стресса у животных подскакивал остеокальцин. Чтобы выявить реакцию людей, их заставили сдавать экзамены, а потом выступать с публичным докладом. Уровень того же гормона оказался повышен. «Остеокальцин позволяет даже лучше реагировать на стресс, чем адреналин»,— считает автор работы Джулиан Бергер.— Возможно, кости эволюционировали, чтобы повысить способность позвоночных выживать в дикой природе».

Репродуктология

Гены материнства

Способность к деторождению определяет костный мозг женщины, сообщают ученые из Йельского университета. При оплодотворении яйцеклетки стволовые клетки костного мозга попадают через кровоток в матку, где готовят почву для имплантации эмбриона. Такой вывод сделан после опытов на мышах. Грызунам, у которых имелся дефект гена, отвечающего за здоровый эндометрий (слизистую оболочку), сделали пересадку костного мозга от здорового донора. Мыши с одной копией дефектного гена смогли сохранить беременность и даже увеличить потомство. Имевшим две копии «плохого» гена трансплантация позволила восстановить поврежденную слизистую. «Поврежденный эндометрий — частая причина бесплодия. Костный мозг можно считать еще одним важным репродуктивным органом, который открывает новые горизонты лечения»,— говорит исследователь Хью Тейлор.