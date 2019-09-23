Разговор о наболевшем в уникальном коллективе
Вынимать себя из обстоятельств, чтоб не проявлять силу воли.
Не попадать туда, где принимают решения, ибо не дано понять, что перевешивает.
Все правильно, если попадешь в свалку.
И все правильно, если выскочишь из нее.
Ходить вдоль стены.
Откликаться на все и от этого озираться и смотреть неловко.
И думать о себе плохо и не уметь ничего…
От этой работы воображением трудно подойти к человеку.
Жить все тяжелей и все быстрее.
И вот тогда:
Отрастить бороду.
Купить шляпу и темные очки.
Еще добавить алкоголь.
Подумать о себе тепло — это почувствуют окружающие.
Влезть без очереди в очередь за дешевой водкой.
Цыкнуть на продавщицу:
— Катерина... Ребята ждут... А я что, не из очереди? Катюнь, от белого до черного по одной...
Очередь — это свободное построение свободных людей, в порядке подхода с одной и подвоза с другой стороны баррикад.
Наличие двух-трех прущих против часовой стрелки только развлекает стоящих и придает оживление всему организму.
Отцы, члены свободного построения свободных людей!..
В порядке не совсем живой очереди мое прибытие к вам — большой праздник и наслаждение!
Я ходил к интеллигентам, но не достиг своего.
Своего я достигну здесь!
Я его найду!
Я его, падлу, разыщу и мы подружимся!
Отцы! Нас объединяет тронутость!
Слеза, дрожащая в каждом.
Это сочится рана, открытая всем.
Сомкнемся ранами.
Я расскажу, что там, в колеблющихся рядах интеллигенции…
Кто сказал: «Ничего хорошего?»
Катюш, продвинь очередь, убери эту синь больничную.
Четыре часа держится на ветру, весь разговор убивает.
Это другой разговор!
Держи бокал...
Чтоб не пугать дам, возьми газету «Коммерсантъ» и твердо держи перед собой.
Кого ты оставил из близких?..
И где она?.. В очереди...
Наша очередь стоит в дерьме.
Стоя за дерьмом.
Сынок, это мой сольник!
Я арендую зал и оплачиваю публику.
Катюш, налей ему — счет мне.
Длительное пребывание в скандальных рядах интеллигенции привело меня к вам...
Я занимался чужим делом.
Я пел и танцевал, разгадывал шарады авторитарной власти, будоражил словом и без того взбудораженных юристов.
Я искал бедных, меня искали богатые.
Я не получил друзей, но поклонников...
А переход поклонников в противников — мгновенный.
Я стал наблюдать их скопления у других ног.
Они переметнулись строем, как рыбы...
Я крикнул: «Я здесь!».
Они сказали: «Видим».
Они шепнули: «Любим».
Они запели: «Слава тебе!»
Но пели у ног другого.
А что я обнаружил, глянув внутрь себя,— истерзанность свободой.
А крик колеблющейся интеллигенции: «Позицийку нам дайте!.. Свою позицийку!..» — меня доконал.
И я ушел в партизаны. Я с вами.
Вот ты, Василий, сынок, как ты относишься, например, к грузинско-осетинскому конфликту...
Постой, Василий, не надо столько мата.
Мат должен быть коротким.
Ты на чьей стороне в грузинско-осетинском конфликте?..
Так и я на нашей!..
Но нас там нет.
Я же тебе сказал: грузинско-осетинский.
Мы оба на нашей стороне, которой там нет.
Сейчас она есть.
Сейчас он российско-грузинский конфликт, что ли?
Во всяком случае, мы должны кричать на Запад.
Давай на Запад кричать, Василий!
Где Запад?.. Компас есть?
Кричим в сторону Минска...
Нет, нельзя.
Надо через Минск.
Давай в сторону Киева.
Через Киев туда и туда.
— Куда?
— Куда-куда. Ты кого проклинаешь — Запад? Ну и давай в сторону Внуково.
Давай: «Ах вы, суки!»…
Мы не Внуково проклинаем!
Давай между Внуково и Минском: «Ах вы, суки, подонки, сколько можно душу мотать? Присоединяйтесь, падлы, к нам».
— В чем?
— Во всем! Чего вы все время против? Давайте вместе... Что?
— Что?
— Что вместе, Василий?
— Выпьем!
— Верно!
— Точно...
Но мы уже пили вместе.
Не хотят они пить с нами...
Не умеем, говорят, себя вести.
— Ах вы, сволочи, вонючки, мерзоты небоскребные...
— Вот я и говорю, как враги — они классные...
И нам сразу жить хочется...
И мы туда, и С-400, и «Искандер», и «Тополя»...
Не ля-ля-тополя.
Это ракеты, сынок.
И нам сразу интересно стало, представляешь?!
Ты, твоя жена, этот сиреневый, я, лысый этот, кривой и этот на протезе — все стоим у стойки с пистолетами...
Не бомжи, а офицеры, блин, Василий.
Дважды рядовой Михал Михалыч.
Ефрейтор Гольдберг.
И грузин возьмем.
Пусть пьют при погонах, но без оружия.
У них что хорошо — поют.
Многоголосие называется.
У нас как многоголосие, так сразу мат.
У них без мата.
А воевать мы с бабой хотим, Василий...
Тогда позиция наша: кричать на Запад, но не воевать...
Катюнь, за мой счет всем благодарным...
Василию двойной...
Вася, двойной виски — это не два граненых стакана.
Это сорок грамм, Вася...
Василий, ты мне нужен.
Как собеседник.
Кофе Васе — американский.
Американский не сам кофе, пей свободно.
Это способ варки…
Вот такая у меня была позиция: я нарезал наоборот!
Я почти перестал пить!
Завел одну женщину!
И чуть ли не сел на диету.
Диета — это вам знакомо. Это не жрать! Вот так.
Нет, наоборот. У тебя все есть, а ты не жрешь — и все!
Я потерял живот, друзей и уже собирался сходить в консерваторию, где находят прибежище осколки инженерного состава.
Я судорожно поднялся до глубин философского романа.
Над которым вкалывал две недели.
Я один, безоружный, бросался на глыбу «Улисса»... Джойса...
Нет, дорогой, это не торт...
Это огромное и толстое достижение мировой литературы.
Это когда мы говорим и думаем одновременно.
Нет, отец, не обижайся, но ты, когда говоришь, ты в этот момент не думаешь — ты заботишься о произнесении букв в словах.
У Джойса они думают и говорят.
Сам способ интересный, если бы это кого-то волновало...
Есть тысяча способов уйти от мира, не лишая его своего присутствия.
Вы, друзья мои, тот же лес, та же трава.
Я заказываю вам шелест и оплачиваю его.
Что у тебя?..
Нет! Из бокового кармана здесь не пьют.
Кто гнал?.. Родственник из буряка?..
Очень может быть...
Вам как сказали, что роза пахнет, а самогон воняет, вы так и живете...
Единственное, чему я вас научу — работать головой.
Если у меня еще будут деньги, я вам расскажу, что я видел в их театрах и кино...
Это такой постмодерн...
Но об этом потом.
Катюш, по одинарному, а то у них рассеивается внимание...
Не надо!
Я там одурел от слова «спасибо» и от криков «ваши аплодисменты»...
У них аплодируют по просьбе, по команде. И смеются так же...
«Не вижу ваших слез!..»
«Не слышу вашего хохотанья!..»
А от слова «спасибо» — у меня ангина.
Мне его говорили. Я его говорил...
Самое невозможное — благодарность кому попало.
Лучше деньгами — ты прав.
Там есть целый район, где живут одни писатели... Еще с советских времен…
Не надо, сынок... Я могу доказать, а ты только матом.
Есть такой район!
И метро к нему идет.
Бьемся?.. Все завтра поедем...
Ходят по улицам, в очередях, в аптеках...
Одни писатели из окон выглядывают...
Хромые, косые... Одни писатели...
Масса... Скопление...
Уродило их в советское время. До сих пор живут.
Теперь их еще больше.
Все прохожие — писатели…
А все равно что, романы, пьесы...
А спорим, есть люди, которые читают?..
Так я же тоже им был.
Они считают, что влияют.
Мол, все его прочтут и не будут воевать.
Хотя раньше все читали и воевали.
Они говорят, литература сложна, а жизнь короче.
В общем, «ну да» — это одно.
А «да ну» — это другое.
Нет, Василий, там совсем другая жизнь.
И все не живут, а ведут себя.
Один себя нормально ведет.
Другой не умеет.
Вдруг поцелует тебя.
И все женщины целуют тебя без чувств.
Вдруг поцелует или запоет.
К мужчинам тянутся мужчины...
Да. Ты слышал. А я видел!..
Зрелище не для слабых.
Откуда я знаю...
Значит, и в мужском теле что-то есть.
Наверное, если тебя помыть, опрыскать, протереть, может, и к тебе потянутся мужчины.
Может и заработаешь, если не будешь пить.
Юноша, как осуществить мечту?
«Если за нее выпить?» — говоришь ты.
Вот если за нее никогда не пить — осуществишь, клянусь...
Но все равно потом...
Придешь, как я, к свободным людям на простор…
А кто-нибудь пил коньяк?
Хотите попробовать? Екатерина! «Мартель»! Немолодой, как мы.
Для нас по глотку.
И разойдемся на сегодня.
А то я что-то заговорил стихами, мне срочно ночь нужна...
Прощайте.
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