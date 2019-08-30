Первый «пилотный» рейс по Севморпути придет в Петербург с Камчатки

В четверг, 29 августа, в Петербург из Петропавловска-Камчатского вышел в рейс атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть». Этот рейс должен стать началом реализации «пилотного» проекта по осуществлению регулярных рейсов в летне-осеннюю навигацию, который в настоящий момент прорабатывает Дирекция Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот», сообщили в пресс-службе Смольного.

Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» транспортирует около 8,5 тыс тонн контейнеризированных грузов, включая мороженную рыбопродукцию. Использование СМП позволит осуществлять транспортировку грузов между Петропавловском-Камчатским и Петербургом менее чем за 20 суток по конкурентоспособной стоимости. До конца текущего года планируется организовать два таких рейса.

По итогам «пилотных» сезонных рейсов в 2019 году может быть рассмотрен вопрос о создании регулярной действующей каботажной контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом.