Новый участок скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в Ленобласти откроют 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, состоится торжественное открытие нового участка скоростной автомобильной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Участок с 543-го по 646-й километр от Мясного Бора до Тосно проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей. Транспортная развязка на 543-м км соединит М-11 с федеральной трассой М-10 «Россия», а на 646-м км — с кольцевой автодорогой А-120.

После открытия участка по М-11 можно будет безостановочно проехать почти 440 километров — от 208-го (обход Торжка в Тверской области) до 646-го километра.

На всем протяжении новой дороги будет четырехполосное движение, она оснащена разделяющим встречные направления ограждением и освещением. Максимальная разрешенная скорость 110 км/ч впоследствии будет увеличена до 130 км/ч.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что полностью трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» планируется открыть в октябре.