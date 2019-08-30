США могут взыскать с Китая долги по столетним облигациям

Администрация президента Трампа рассматривала возможность взыскания с Китая долгов по имперским облигациям, выпущенным более 100 лет назад, сообщает агентство Bloomberg. Эти пятипроцентные бумаги были выпущены в 1911 году консорциумом банков в Лондоне, Берлине, Париже и Нью-Йорке специально для привлечения средств на строительство железной дороги из Ханкоу в Сычуань. Некоторые из этих облигаций еще сохранились у коллекционеров и иногда всплывают на аукционах.

Коммунистические власти Китая не признают долгов, которые возникли до 1949 года, то есть до возникновения Китайской Народной Республики, и отказываются платить по таким бумагам. Несколько судебных процессов в 70–80-х годах прошлого века с попыткой стребовать с Китая долги не дали результатов. Однако члены общественной группы ABF, представляющей интересы держателей имперских облигаций Китая в США, уверены, что при поддержке администрации Трампа они смогут добиться выплат. По их оценкам, общая сумма задолженности Китая по тем бумагам с учетом инфляции, процентов и других статей уже превышает $1 трлн. Руководитель ABF Джонна Бьянко встречалась для обсуждения этого вопроса с Дональдом Трампом, а также с рядом высокопоставленных чиновников. Как сообщили Bloomberg осведомленные источники, предложения ABF были изучены властями. Однако, отмечают источники, им неизвестно о принятии каких-либо решений по этому вопросу.

Алена Миклашевская