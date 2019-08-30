«Коня Юлия» в Петербурге оштрафовали за нарушение авторских прав

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя Алексея Сычева за совершение им правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что в конце февраля на Дворцовой площади Сычев осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению фотоуслуг прохожим на платной основе с использованием персонажа героя мультфильма «Три Богатыря» — «Коня Юлия», правообладателем которого является ООО «Студия анимационного кино "Мельница"».

Согласно заключению эксперта, ростовая фигура «является переработкой оригинального художественного произведения в виде объемной фигуры — гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами, а также с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров». При этом какого-либо лицензионного договора, заключенного с правообладателем, Сычев не имел и, соответственно, использовал указанного персонажа незаконно.

Суд назначил аниматору наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей. Костюм ростовой фигуры «Конь Юлий» был у него конфискован.