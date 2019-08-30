«Газинформсервис» и СберСервис подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках проходящего 29-30 августа в Петербурге II Международного цифрового форума – 2019 состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ООО «Газинформсервис» и ООО «Сбербанк-Сервис». Документ подразумевает «признание и взаимное понимание общности целей, задач и перспектив сотрудничества в сфере применения технических решений, направленных на обеспечение высоких стандартов информационных технологий, автоматизации, цифровизации, связи и информационной безопасности», говорится в его тексте.

ООО «Сбербанк-Сервис» является крупнейшей в России ИТ-сервисной компанией, оказывающей услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования, рабочих мест, офисной техники, серверов и телефонии.

ООО «Газинформсервис» — один из крупнейших в России системных интеграторов и вендоров в области безопасности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания разработала систему корпоративной защиты за 200 млн рублей для ПАО «ГМК "Норильский никель"».