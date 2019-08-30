Горсуд отказал последним кандидатам от «Яблока» в МО «Черная речка»

Городской суд сегодня, 30 августа, отказал в регистрации кандидатами в муниципальные депутаты двум представителям партии «Яблоко» Михаилу Буркацкому и Александру Хохлову. Они баллотировались в совет МО «Черная речка».

Сообщается, что официальной причиной для отказа в регистрации им в ИКМО было несвоевременное предоставление нотариально удостоверенной копии свидетельства о регистрации избирательного объединения в случае Хохлова и документа о выдвижении кандидатом партийной конференцией у Буркацкого, однако эти документы были в наличии у ИКМО на момент принятия решения.

При этом господин Буркацкий утверждает, что имел место служебный подлог, поскольку в выданной ему описи вышеупомянутый документ отсутствовал. При этом в комиссии его убедили, что комплекты являются копиями.

Городской суд не принял эти доводы и оставил решение ИКМО «Черная речка» об отказе в регистрации в силе.

Олег Дилимбетов