«Терра Нова» пытается взыскать со строительной компании Seven Suns более 1 млрд рублей за участок на намыве

АО «Терра Нова» (ранее — ЗАО) подало еще один иск к структурам строительной компании Seven Suns (ООО «Севен Санс Девелопмент», ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Северо-Запад» и ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург») о взыскании задолженности за купленные в 2018 году участки на намывных территориях Васильевского острова на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает издание Nsp.ru.

В июне этого года создатель намыва через суд уже требовал с Seven Suns в общей сложности более 140 млн руб., подав к ответчику два иска. Один из них суд принимать отказался, и истец обжаловал это решение в апелляции. К рассмотрению второго дела по существу суд пока не приступил.

Компания Seven Suns Development является одним из первых застройщиков, которые начали приобретать у «Терра Нова» участки на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге. В настоящий момент застройщик владеет около 15 га намыва, где возводит новые жилые кварталы.