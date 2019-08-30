Комитет по транспорту запросил из бюджета дополнительно 15,3 млрд рублей на 2020 год

В проекте бюджета на 2020 год комитету по транспорту Петербурга в настоящий момент заложено 56 млрд рублей. Эту сумму предполагается увеличить на 27,3%, то есть на 15,3 млрд руб., сообщил в ходе «нулевых чтений» бюджета в Законодательном собрании города заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев.

По его словам, это цифра складывается из затрат на реформу наземного транспорта, которая предполагает заключение госконтрактов по принципу полной стоимости — эти выплаты составят 11,6 млрд руб. Кроме этого, 1,5 млрд руб. закладывается на субсидии транспортным компаниям за перевозку пассажиров, которая составляет 1,5 млрд рублей (из них более 1,1 млрд руб. — субсидия ГУП «Петербургский метрополитен», еще около 300 млн руб. — ГУП «Горэлектротранс»). Дополнительно 900 млн руб. комтрансу потребуется на субсидии за перевозку на пригородном железнодорожном транспорте пенсионеров и еще около 1 млрд руб. — на погашение кредита по закупке 21 трамвая у ПК «Транспортные системы».

Яна Войцеховская