Экс-начальник томского МВД получил восемь лет условно за взятки

Ленинский райсуд Томска вынес приговор бывшему начальнику областного УМВД Игорю Митрофанову. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в суде, экс-главе полиции назначено восемь лет лишения свободы условно и штраф 6 млн руб. Он признан виновным во взятке (ст. 290), злоупотреблении полномочиями (ст. 285) и мошенничестве с пенсионными выплатами (ст. 159.2).

По версии следствия, в 2011-2014 годах глава УМВД покровительствовал томскому бизнесмену, занимавшемуся незаконным обналичиванием, за что родственники генерала и его товарищ получили хорошую скидку на покупку четырех иномарок престижных моделей. Разницу между реально заплаченной и рыночной ценой на автомашины в размере 1,8 млн руб. внес коммерсант. Помимо этого, генерал-майор обвинялся в сокрытии преступлений своего подчиненного, а также незаконном получении северной надбавки к и без того немалой генеральской пенсии.

УМВД по Томской области Игорь Митрофанов возглавлял с 2010 по 2016 год. Уже после отставки по материалам регионального управления ФСБ в отношении генерала возбудили уголовное дело. На время следствия и судебного процесса он находился под домашним арестом. Подсудимый не был согласен с обвинением.

Подробности уголовного дела читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Генералу припомнили северные»

Константин Воронов