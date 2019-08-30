Денис Ткачук отбил бонус у «Рубина»

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, способное оказать заметное влияние на трудовые отношения в российском футболе. CAS рассмотрел иск футбольного клуба «Рубин», оспаривавшего вердикт палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), предписавшей казанцам выплатить футболисту Денису Ткачуку задолженность по премиальным в размере $27,5 тыс. По версии «Рубина», их выплата была правом, но не обязанностью клуба. CAS, однако, счел, что следует ориентироваться на то, как игрок воспринимал положения его контракта. Практика составления договоров, похожих на договор Дениса Ткачука, в российском футболе широко распространена.

В распоряжении “Ъ” оказался текст решения CAS по иску казанского футбольного клуба «Рубин» к его бывшему футболисту Денису Ткачуку и РФС. В мае 2016 года «Рубин» подписал с полузащитником контракт (в Казани футболист выступал полтора сезона, после чего перебрался в «Крылья Советов», а затем, в этом году,— в «Ротор»). В нем были указаны в том числе размеры и схема выплаты премиальных за различные достижения. Одинаковые для всех игроков клуба, они, помимо личных контрактов, были закреплены в «Положении о выплате индивидуальных бонусов и назначении дисциплинарных взысканий на сезон-2016/17», подписанном генеральным директором «Рубина» Ильгизом Фахриевым и главным тренером команды Хавьером Грасией.

В документах CAS говорится, что соперники «Рубина» были разделены на три категории — «золотую», «серебряную» и «бронзовую». К первой были отнесены «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Ростов». В случае победы над ними игрокам «Рубина» причитались премиальные «до $20 тыс.». Ничья в выездном матче стоила «до $10 тыс.». В «серебряной» категории оказались «Терек», «Урал», «Амкар» и «Крылья Советов». Победы над ними стоили «до $15 тыс.», гостевые ничьи — «до $7,5 тыс.». В «бронзовую» категорию попали «Анжи», «Оренбург», «Арсенал» и «Томь». Тут ставки составляли «до $10 тыс.» и «до $5 тыс.» за победу и гостевую ничью соответственно.

Схема выплаты бонусов предусматривала, что половину от суммы футболисты получали не позднее 30 дней после матча, в котором был достигнут требуемый результат. Оставшиеся 50% могли быть выплачены 31 мая 2017 года одним траншем при условии, что «Рубин» займет место не ниже четвертого в чемпионате или выиграет Кубок России. Конкретные размеры поощрительного вознаграждения определялись гендиректором «Рубина» по представлению главного тренера.

Как сообщили суду Денис Ткачук и свидетель Максим Канунников (с 2014 по 2017 год этот игрок также выступал за «Рубин»), в первой половине чемпионата премиальные, пусть и с задержками, выплачивались, но затем выплаты прекратились. В июле 2017 года Ткачук перешел в «Крылья Советов», а в феврале 2018 года официально потребовал от «Рубина» погасить задолженность в размере $33,125 тыс. Клуб ответил отказом. Тогда футболист обратился в палату по разрешению споров РФС, которая частично удовлетворила его требования, предписав «Рубину» заплатить $27,5 тыс. «Рубин» с вердиктом не согласился и обратился в CAS.

В суде представители казанцев указывали, что выплата бонусов является правом клуба, но не обязанностью. Казанцы также настаивали на том, что формулировки контракта устанавливают максимальный размер бонуса, но никак не регулируют его минимальный размер, а значит, он может быть равным и нулю. Кроме того, Рустам Саяхов, на момент описываемых событий работавший сначала финансовым, а затем генеральным директором «Рубина», показал, что выплаты прекратились после того, как стало ясно, что в топ-4 чемпионата команда не попадет (она в итоге стала девятой). К тому же «Рубин» испытывал временные сложности с финансированием, и выплаты бонусов в такой ситуации руководство клуба сочло неправильным. Также господин Саяхов показал, что еще в марте 2017 года заявил игрокам, что бонусов больше не будет. Однако он признал, что позже отвечал на этот вопрос «еще не знаю» и «пока нет». Это он объяснил стремлением отвечать «вежливо».

Сторона Дениса Ткачука настаивала на том, что, несмотря на присутствие в контракте формулировок, что бонус может составлять, скажем, «до $20 тыс.», выплата должна осуществляться по максимальной ставке. Поводом к ее понижению может стать только нарушение игроком условий контракта, чего в случае с Ткачуком не было. Ответчик также указал, что 50% бонусов футболисты должны были получать за результаты в конкретных матчах, а вторую половину — по итогам сезона. И даже если команде не удалось выполнить общие цели на сезон, выплаты за отдельные игры должны быть осуществлены. Наконец, CAS обратил внимание на то, что в первой половине чемпионата выплаты шли именно так. То есть клуб фактически признавал, что схема, на которой настаивал Денис Ткачук, правильная.

«CAS, выслушав интерпретации сторон, отметил, что обе они имеют под собой основания. Вопрос лишь в том, какая из них более правильная»,— рассказал “Ъ” представлявший в CAS интересы господина Ткачука юрист Евгений Кречетов. По его словам, арбитраж в первую очередь определил, что приложение о премировании «нужно для того, чтобы мотивировать игроков», а «мотивация возможна, только если игроки точно знают, что они получат деньги за результат, клуб к тому же не только не говорил, что не будет платить, но и обещал, что заплатит, что и делал в первой половине чемпионата по полной программе». Кроме того, CAS, отметил господин Кречетов, применил принцип, согласно которому любые сомнения должны толковаться против стороны, предложившей спорное условие. «Логика простая: если клуб хотел, чтобы вызвавшие спор положения договора воспринимались иначе, чем они были поняты игроками, в его силах было должным образом составить контракт»,— отметил он.

По мнению юриста, этот кейс представляет интерес в качестве прецедента, поскольку «в последнее время широко распространена практика, когда клубы перед сезоном составляют положение о премировании, его показывают игрокам, и те воспринимают написанное однозначно: столько-то за то или иное достижение». Однако клубы идут на хитрость, используя расплывчатые и вводящие в заблуждение формулировки.

Афсати Джусойти