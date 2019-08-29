«Газпром-медиа» идет вслед за рынком

Рекламные доходы «Газпром-медиа» в первом полугодии упали на 6%. В компании это связывают с общим падением рынка телерекламы.

Рекламные доходы «Газпром-медиа» (ГПМ) в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 6%, до 33,2 млрд руб., говорится в отчетности Газпромбанка, опубликованной 29 августа. «Снижение рекламных доходов сегмента "Медиа-бизнес" связано с общей тенденцией рынка телевизионной рекламы»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе ГПМ.

В ГПМ не раскрывают выручку от телерекламы и по телеканалам.

«Отдельные каналы показали рост: "Пятница!" — на 9% и ТВ-3 — на 1%. Также рост рекламных доходов демонстрирует телеканал "Супер", который начал вещание в 2018 году»,— отмечают в компании.

Кроме названных телеканалов холдинг управляет эфирными телеканалами НТВ, ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, «Матч ТВ», производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа»), и 10 радиостанциями («Авторадио», Energy, «Юмор FM», Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», 101.ru).

Рекламная выручка холдинга падает с начала года: по итогам первого квартала она сократилась на 4,4%, до 16,4 млрд руб., следует из отчетности Газпромбанка. Затраты на телевизионную рекламу снизились на всем рынке в первом квартале 2019 года на 6% к аналогичному периоду прошлого года, до 41,5–42 млрд руб., сообщала ранее Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). На ТВ по итогам квартала пришлось 37% всех рекламных расходов, тогда как год назад — 42%. Последний раз падение рекламных доходов телеканалов АКАР фиксировала в начале 2015 года.

Причинами падения телерекламы в АКАР называли снижение доходов населения, в результате которого рекламодатели больше инвестируют не в «строительство брендов», а в поддержание текущих продаж, в том числе в промоакции.

В главном селлере телерекламы Национальном рекламном альянсе (НРА) указывали также на высокую базу начала 2018 года, когда рынок нарастили Олимпиада, выборы и преддверие чемпионата мира по футболу. Доходы радиостанций от рекламы за январь—март составили 3,5 млрд руб. и упали на 5%, хотя в прошлом году в первом квартале они росли на 4%.

В целом ГПМ завершил первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в размере 3,1 млрд руб., говорится в отчетности банка. Основной вклад в чистую прибыль вносит телевизионный бизнес «Газпром-медиа», а также сегмент кинодистрибуции и кинопроизводства, поясняется в документе. Консолидированные доходы сегмента «Медиа-бизнес» выросли на 0,3%, до 46,4 млрд руб.— они выросли за счет увеличения нерекламных доходов ГПМ. Выручка от этого сегмента, в свою очередь, увеличилась на 20%, до 13,18 млрд руб. «благодаря успешной монетизации библиотеки контента, кинодистрибуции и дистрибуции тематических каналов "Ред Медиа" и спортивных каналов ГПМ "Матч"», отмечают в ГПМ.

Основной вклад в рост нерекламной монетизации ГПМ вносят доходы от продажи прав, которые за январь—июнь 2019 года увеличились на 38%, до 7,7 млрд руб., говорится в отчетности Газпромбанка. Основной рост в этом сегменте обеспечили успешный кинопрокат релизов «Централ Партнершип» и фильма ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». «Кроме того, на рост доходов от продажи прав повлияла успешная монетизация библиотеки контента НТВ на территории РФ и стран СНГ»,— говорят в ГПМ. Как уточнили в пресс-службе компании, речь идет о продаже интеллектуальных прав на контент НТВ, который был произведен для НТВ, а затем был продан другим компаниям. Кто в этих сделках выступил покупателем, в ГПМ не комментируют.

Валерия Лебедева