Дело «Компаньона» подлежит изучению

Представители партнеров экс-директора СГ «Компаньон» обвиняют следствие в сокрытии экономического преступления. По мнению обратившихся в прокуратуру адвокатов, бизнесмен организовал преднамеренное банкротство своей компании. «Компаньон» являлся одним из крупнейших региональных игроков на страховом рынке России, входя в топ25 страховщиков по объему сборов. Эксперты отмечают, что разрешение конфликта зависит от профессионализма правоохранительных органов.

Адвокаты партнеров экс-директора самарской страховой группы «Компаньон» Александра Зобнина обратились в прокуратуру, обвиняя следствие в сокрытии экономического преступления. По их мнению, господин Зобнин через подконтрольные ему организации ООО «Эпикур» и ООО «Гермес» продал страховой компании за 1,08 млрд руб. недвижимость на Арцыбушевской, 143, ранее купленную подконтрольной им фирмой ООО «Проектный офис» за 80 млн руб. Таким образом у ООО «СГ „Компаньон“» возникла искусственно созданная завышенная задолженность перед ООО «Гермес» более чем на 1 млрд руб. Сейчас в отношении ООО «СГ „Компаньон“» ведется процедура банкротства, дело рассматривается в региональном арбитражном суде. Положенные выплаты не получили более 3 тыс. страхователей, при этом перед 180 сотрудниками организации имеются задолженности по заработной плате.

В 2015 году Банк России принял решение об отзыве лицензии самарской страховой группы «Компаньон» в связи с несоблюдением компанией требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов и инвестирования активов. «Компаньон» был одним из крупнейших региональных игроков на страховом рынке России: согласно данным Банка России, по итогам 2014 года страховая компания занимала 22е место в топ25 страховщиков по объему сборов.

Адвокаты утверждают, что господин Зобнин как руководитель ООО «СГ „Компаньон“» перечислил в подконтрольное ему ООО «Гермес» за приобретенную недвижимость сумму, как минимум вдвое превышающую ее стоимость. Благодаря двум платежам в размере 143,8 млрд руб. и 14,5 млн руб. ООО «Гермес» получило около 80 млн руб. сверх рыночной цены, нанеся ущерб страхователям и кредиторам ООО «СГ „Компаньон“». Представители партнеров господина Зобнина уверены, что бизнесмен организовал преднамеренное банкротство своей компании. Адвокатам пришлось обратиться в прокуратуру, поскольку следователи эту информацию проверять не стали.

В 2018 году бывший владелец СГ «Компаньон» Борис Семин был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он завладел половиной доли уставного капитала ООО «Проектный офис», которому была продана часть собственности обанкротившейся страховой компании «Компаньон». Эта доля принадлежала его партнеру Александру Зобнину и представляла собой имущество на общую сумму более 300 млн руб., включающее в себя объекты недвижимости в Самаре, автомобили и денежные средства на счетах ­организации.

По словам адвоката одного из парт­неров господина Зобнина Дениса Анисимова, он обратился в суд с заявлением о нападении на одного из свидетелей по делу, который мог дать показания против бизнесмена. «На других участников процесса оказывается давление. Угрозы получал конкурсный управляющий в деле о банкротстве ООО „Проектный офис“, на которого позже напали. Получается, методы раздела активов организации напоминают лихие 90е»,— пояснил господин Анисимов. Связаться с Александром Зобниным или с кем-то из его представителей не удалось.

По мнению руководителя практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алены Зеленовской, разрешение спора лежит в плоскости профессионализма правоохранительных органов. «Доказывание состава преднамеренного банкротства — дело очень хлопотное, и не исключено, что не зря следователи закрывают глаза на этот факт. Анализ судебной практики показывает, что решение арбитражного суда о признании должника банкротом не является обязательным условием наступления уголовной ответственности и оценивается судами в качестве одного из доказательств в совокупности с другими доказательствами. Навскидку, с точки зрения состава этого преступления налицо все признаки объективной стороны. Тем не менее, окончательную жирную точку в разрешении вопроса о наличии в действиях экс-руководителя „Компаньона“ признаков преднамеренного банкротства поставит эффективно проведенный финансовый анализ обстоятельств, повлиявших на инициирование процедуры банкротства»,— полагает эксперт.

Заместитель управляющего парт­нера Alliance Legal CG адвокат Артем Гришин считает, что из-за резонансного дела и его социальной значимости нельзя исключать вариант уголовного преследования Александра Зобнина. «Если материалами уголовного дела действительно будет подтверждено, что в результате сделки появилась искусственно созданная задолженность страховой группы, а компания, подконтрольная господину Зобнину, получила необоснованную денежную выгоду, то здесь видится весьма перспективный состав не только по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), но и, возможно, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 160 УК РФ (присвоение или растрата) и 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), практика по которым также весьма разнообразна. Указанные составы очень сложны в доказывании и не всегда под силу следственным органам, в связи с чем большим подспорьем в этом деле придутся материалы „банкротного“ арбитражного дела, в ходе которого и будут определены контролирующие должника лица, ответственные за причинение ущерба компании»,— отметил юрист.

Евгений Чернов