Реформу наземного транспорта вывели на отдельный экран

Как стало известно “Ъ”, ГКУ «Организатор перевозок», которое отвечает за подготовку реформы наземного общественного транспорта, на следующей неделе выложит на отдельный портал Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ) обновленную маршрутную сеть города. Ранее предполагалось, что в работе над популяризацией реформы примут участие IT-компании и картографические сервисы, однако у них большого интереса запрос городских властей не вызвал. Работу выполнит действующий подрядчик Смольного — ООО «НТЦ Измеритель». В течение сентября Смольный также проведет консультации в каждом из 18 районов города для завершения работы по документу планирования перевозок.

На следующей неделе ГКУ «Организатор перевозок» (подконтрольно комитету по транспорту) выложит обновленную сеть общественного транспорта Петербурга в открытый доступ на отдельный портал, на котором можно будет построить маршрут проезда. Об этом “Ъ” сообщил исполняющий обязанности директора учреждения Владимир Шведченко.

«Мы решили открыть свой портал КИСУ. Мы ускорили программирование портала и планируем его на следующей неделе открыть. Там будет представлена вся сеть с возможностью построения маршрута. "Измеритель" делает портал, это есть в техническом задании (по госконтракту, который был заключен в 2018 году за 756 млн рублей. — “Ъ”)»,— заявил господин Шведченко. По его словам, на запрос Смольного IT-компаниям с предложением визуализировать реформируемую сеть транспорта (см. “Ъ” от 15.08.2019) ответили «Яндекс» (у него есть сервис «Яндекс.Транспорт») и Wikiroutes, но одни запросили денежные средства на реализацию инициативы, другие — техзадание.

Таким образом, обновленную сеть, которую Смольный введет в 2020 году, можно будет опробовать с потребительской точки зрения. Сейчас карта выложена на сайте ГКУ, но она доступна только как PDF-файл, требует скачивания в виде архива и навыков работы со слоями на карте, чтобы можно было посмотреть трассы конкретных маршрутов.

Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 24.04.2019), с середины 2020 года в городе начнет действовать новая сеть пассажирского транспорта, в рамках которой исчезнет понятие маршруток с приставкой «К». Оптимизированная сеть должна минимизировать дублирование маршрутов: сейчас около 200 маршруток повторяет путь социальных автобусов на 40–100%. Новая сеть сократится на 45%, до 362 маршрутов, количество автобусов на дорогах уменьшится на 34%, до 4161 машины, отмечается в документах. Глава комитета по транспорту Александр Головин сообщил, что Смольный подготовит новое тарифное меню — в частности, с опциями пересадок. Обновленная сеть может состоять не из одного длинного маршрута, а из нескольких, тогда пассажиру придется пересесть на другой транспорт в пути.

Реформа установит и новые правила для частных перевозчиков: так, с середины 2020 года у пассажиров появится возможность льготного проезда на маршрутках. Перевозчики, выигравшие в конкурсах, будут обязаны закупить новый подвижной состав, выпущенный не ранее 2018 года, в автобусах также должны быть установлены кондиционеры, уточнил господин Головин.

Между тем параметры реформы — в частности, конкурсы и оптимизируемая маршрутная сеть — вызывают вопросы не только у участников рынка (около 60% занимают ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто»), но и у общественности. Ранее сообщалось, что депутаты на фоне новостей о транспортном коллапсе на Васильевском острове в связи с отменой ряда маршруток попросили провести консультации по реформе в каждом районе (см. “Ъ” от 13.06.2019). Комитет по транспорту, как сообщил вчера журналистам глава ведомства, в сентябре проведет совещания с 18 районными администрациями, чтобы утвердить документ планирования, участие в них, отметил он, могут принять жители города.

Яна Войцеховская