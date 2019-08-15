Реформу наземного транспорта ставят на IT-платформу

Как стало известно “Ъ”, городские власти решили привлечь IT-компании к популяризации реформы наземного общественного транспорта, которая должна изменить маршрутную сеть в городе в середине 2020 года. На этой недели ГКУ «Организатор перевозок» уже выложило в открытый доступ карту с маршрутами, но использование картографических сервисов может продемонстрировать изменения более наглядно, считают чиновники. Бюджет для этой инициативы не согласован, и участники рынка сомневаются, что компании заинтересуются импортированием данных бесплатно.

В ГКУ «Организатор перевозок» (подконтрольно комитету по транспорту) сообщили “Ъ”, что направили запросы в картографические сервисы с предложением принять участие в разработке сервиса для постройки маршрутов на обновленной сети общественного транспорта. По словам представителя учреждения, ответы еще не получены, но запросы, в частности, отправлены в «Яндекс» (у него есть сервис «Яндекс.Транспорт»), 2ГИС и Wikiroutes.

В ГКУ уверены, что сервисы могут представить более наглядную карту общественного транспорта, на которой можно будет построить маршрут следования. Компании же, по мнению чиновников, могут продвигать свои сервисы, предоставляя эту информацию жителям Петербурга. Таким образом, обновленную сеть, которую Смольный введет в 2020 году, можно будет опробовать с потребительской точки зрения. Сейчас карта выложена на сайте учреждения (см. “Ъ” от 13.08.2019), но она доступна только как PDF-файл, требует скачивания в виде архива и навыков работы со слоями на карте, чтобы можно было посмотреть трассы конкретных маршрутов. Спустя сутки после размещения информации ГКУ также дополнил новость инструкцией по обращению с картой.

В «Яндексе», 2ГИС и Wikiroutes запрос “Ъ” о заинтересованности в проекте не прокомментировали. «Городская организация в обращении просит создать страницу в сети Интернет, бета-тест для просчета будущих маршрутов на сети общественного транспорта, но конкретного техзадания нет»,— говорит собеседник “Ъ” в одной из компаний, которая получила запрос. При этом, отмечает он, не указана стоимость работ. «Работать бесплатно мы не можем»,— говорит источник “Ъ”. По оценке специалиста, стоимость подобных работ может варьироваться от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от заданных условий. «Я скачал опубликованный архив маршрутов с сайта организации, но даже я не разобрался в нем»,— говорит руководитель одной из IT-компаний.

Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 24.04.2019), с середины 2020 года в городе начнет действовать новая сеть пассажирского транспорта, в рамках которой исчезнет понятие маршруток с приставкой «К». Оптимизированная сеть должна минимизировать дублирование маршрутов: сейчас около 200 маршруток повторяет путь социальных автобусов на 40–100%. Смольный будет объявлять конкурсы с новыми условиями, ключевым из которых является возможность льготного проезда на маршрутках. Кроме этого, высаживать пассажиров будут только на остановках общественного транспорта (сейчас маршрутки останавливаются по требованию пассажиров, что нередко создает аварийные ситуации). Перевозчики, выигравшие конкурсы, обязаны закупить новый подвижной состав, выпущенный не ранее 2018 года и произведенный в России. Однако также обсуждается допуск белорусских машин, говорит один из участников совещания в Смольном.

Между тем параметры реформы, в частности конкурсы и оптимизируемая маршрутная сеть, вызывают вопросы не только у участников рынка (около 70% занимает ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто»), но и у общественности. Ранее сообщалось, что депутаты на фоне новостей о транспортном коллапсе на Васильевском острове в связи с отменой ряда маршруток попросили провести консультации по реформе в каждом районе. При этом совещания по теме реформы закрыты не только для общественности, но и для СМИ (см. “Ъ” от 01.07.2019).

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин отмечает, что нынешний формат презентации маршрутной сети «нечитаем» даже в профессиональном сообществе — по карте тяжело понять, как изменится сеть. По словам еще одного источника “Ъ” в отрасли, идея привлечь IT-компании, которые располагают платформой, очень разумна, но они вряд ли будут заинтересованы в самостоятельном импорте данных, сведения надо подать в готовом виде.

Яна Войцеховская