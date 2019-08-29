Группа дочитала убийства

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении так называемой саратовской банды киллеров. Об этом “Ъ” сообщил адвокат одного из обвиняемых Михаила Силенко Александр Лагода. В настоящее время дело находится в областной прокуратуре. В случае если обвинительное заключение будет утверждено, материалы поступят в суд уже в сентябре, предполагает юрист. Господин Силенко, которому вменяется пособничество в убийстве двух и более лиц, не считает себя виновным. Его адвокат намерен изложить свою позицию и позицию своего доверителя в суде.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела так называемой саратовской банды киллеров. На скамье подсудимых должны оказаться трое — Михаил Силенко, Алексей Клусов и Юлия Быстрова. Еще один предполагаемый участник, которого следствие считало организатором банды,— соучредитель охранных агентств ООО ЧОО «Гранит-Защита», ООО «Гранит-С» и ООО ЧОО «Гранд-Защита» Роман Силенко — покончил с собой в СИЗО №1 Саратова в апреле прошлого года.

Роман Силенко и Алексей Клусов обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункты «а» «ж», «з» ч. 2 ст. 105), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30; пункты «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), создании банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ), сын Романа Силенко Михаил — в двух эпизодах пособничества в убийстве двух и более лиц (ч. 5 ст. 33; пункты «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Юлия Быстрова — в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33; п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и пособничестве к покушению на убийство двух и более лиц (ч. 5 ст. 33; ч. 3 ст. 30; пункты «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, участники группы могут быть причастны к трем заказным убийствам — предпринимателей Джейхуна Джафарова, Максима Стадника и членов одного из байкерских клубов Саратова Дмитрия и Елены Тарасовых.

Владелец строительной компании ООО «Возрождение-КДМ» Джейхун Джафаров был убит вечером 24 октября 2017 года во дворе собственного дома в частном секторе Ленинского района Саратова на улице Зоологической. Бывшего сотрудника прокуратуры Ленинского района Саратова предпринимателя Максима Стадника застрелили в октябре 2015 года возле своего дома в поселке Юбилейный якобы, из-за денежного долга. Дмитрия и Елену Тарасовых убили в июле 2016 года в гаражном боксе на улице Лесная Республика Ленинского района. Предполагаемая причина заключалась в том, что Дмитрий Тарасов не отремонтировал автомобиль одного из фигурантов.

Все преступления до марта 2018 года оставались нераскрытыми. Вину во вменяемых группе преступлениях признает только Алексей Клусов.

Как ранее сообщал “Ъ”, незадолго до суицида Роман Силенко сознался минимум в трех заказных убийствах, однако потом отказался от своих слов, заявив, что дал показания под давлением. Он был обнаружен мертвым в ночь на 6 апреля. При нем была найдена предсмертная записка, в которой он брал всю вину за совершенные преступления на себя.

Предполагаемых членов группы задержали в конце марта 2018 года. Их арестовали по подозрению в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном приобретении и хранении оружия. По информации следственных органов, 21 марта силовики назначили встречу с информаторами, на которой последние должны были передать им сведения, необходимые для раскрытия некоего уголовного дела. Информаторы на встречу не явились, вместо них на месте, где она должна была состояться, находился ноутбук. Когда сотрудники полиции и Росгвардии подошли к компьютеру, раздался взрыв. Пострадали два представителя правоохранительных органов.

Следственные органы сообщали, что смерть Романа Силенко может сильно усложнить ход расследования уголовных дел, так как он рассматривался в качестве лидера преступной группы и, предположительно, контактировал с заказчиками преступлений. По данным СУ СКР, материалы уголовного дела насчитывают свыше 80 томов.

Ранее исполняющий обязанности руководителя областного СУ СКР Дмитрий Петряйкин сообщал, что в одно производство были объединены 18 уголовных дел. В настоящее время фигуранты закончили ознакомление с ними.

Адвокат Александр Лагода считает, что уголовное дело в отношении его доверителя Михаила Силенко и других обвиняемых может поступить в суд в ближайшее время.

«С материалами мы ознакомились, сейчас дело находится в областной прокуратуре для утверждения обвинительного заключения, если его утвердят, то, предполагаю, что уже на следующей неделе оно может поступить в суд. Комментировать свою позицию и позицию моего доверителя по этому делу я не хочу до начала рассмотрения дела по существу»,— уточнил он.

Марина Ковалева, Саратов