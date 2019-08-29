В правительстве не ожидают роста тарифов из-за покупки «Россетями» частных компаний

Включение затрат на покупку неподконтрольных «Россети» территориальных сетевых организаций (ТСО) не приведет к росту тарифов для потребителей, поскольку могут быть заложены в инвестпрограмму, сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Ранее источники “Ъ” рассказали, что господин Козак поддержал это предложение.

«Обсуждался подход, при котором затраты на консолидацию активов можно включать в инвестпрограмму при условии, что эти расходы не должны приводить к росту тарифа и должны компенсироваться в дальнейшем за счет экономии на эксплуатации сетевой инфраструктуры»,— объяснил он (цитата по ТАСС).

Напомним, «Россети» получили новые возможности для полной зачистки рынка от частных региональных электросетей, на что до сих пор у госмонополии не хватало средств. По данным “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение госкомпании о том, чтобы затраты на покупку неподконтрольных ей территориальных сетевых организаций (ТСО) были включены в тариф. Таким образом, теперь за подобные сделки заплатят потребители энергии.

Подробнее — в материале “Ъ” «”Россети” нашли средства на скупку конкурентов».