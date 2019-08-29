Роскомнадзор предложил обязать поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов

Роскомнадзор совместно с «Яндексом» и Mail.ru Group разработали поправки в закон, которые обязывают поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов. О готовящихся изменениях сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на текст поправок.

В документе говорится, что работающие в России поисковики обязаны подключиться к реестру с пиратскими ссылками. Составлять списки запрещнных ссылок будет компания, одобренная Роскомнадзором. Она будет работать в интересах правообладателей.

Согласно действующему законодательству, правообладатели могут заблокировать доступ к пираткскому контенту, но не удалять ссылки из поисковиков.

В разработке документа также принимали участие российские телекомпании и онлайн-кинотеатры. Поправки предлагается внести в закон «Об информации». Документ уже направлен на согласование в администрацию президента.

Напомним, поисковики и правообладатели 1 ноября 2018 года подписали антипиратский меморандум. Он предполагает создание специального реестра с пиратскими ресурсами. Документ обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке. Как выяснил “Ъ”, позднее Роскомнадзор предложил создать новый антипиратский меморандум, который будет регулировать отношения книгоиздателей с интернет-поисковиками. Кроме того, Министерство культуры внесло в правительство антипиратские поправки. Глава ведомства Владимир Мединский оценивал ущерб от рынка нелегального контента от 40 млрд до 70 млрд руб. в год.

О последствиях принимаемых мер читайте в материале “Ъ” «Пиратов отрезают от трафика».