Клан Шаймиевых вырос в цене

Сыновья и внуки первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева еще прочнее закрепились в рейтингах Forbes. Впервые издание включило семью экс-президента, которая контролирует группу ТАИФ, в тройку «богатейших семейных кланов России». Совокупное состояние ее членов оценили в $2,8 млрд. За год семья стала богаче на $320 млн. Опрошенные “Ъ” эксперты связывают рост благополучия Шаймиевых с «комфортной ценой» нефти на мировом рынке. Они не исключают, что в следующем году сыновья первого президента республики станут еще богаче.



Вчера Forbes представил исследование «Десять богатейших семейных кланов России — 2019». На третьей строчке рейтинга оказалась семья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Состояние его младшего сына Радика Шаймиева Forbes оценил в $1,4 млрд, старшего сына Айрата Шаймиева — в $1,35 млрд. Также в $50 млн оцениваются активы Тимура Шаймиева — сына Айрата и внука экс-президента. Совокупное состояние достигло $2,8 млрд.

В рейтинг были включены крупнейшие российские предпринимательские династии, чье совокупное состояние оценивается не менее чем в $1,16 млрд. Авторы исследования подсчитали стоимость акций их компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества (по состоянию на 26 июля 2019 года). В список вошли только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими. Лидером рейтинга стала семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. За год он сократил состояние с $5,97 млрд до $5,65 млрд. Активы семьи Ротенбергов оценили в $5,18 млрд против $4,85 млрд годом ранее.

Сыновья Минтимера Шаймиева по итогам 2019 года «преумножили свои капиталы», говорится в исследовании. Состояние клана выросло сразу на $320 млн. Forbes отмечает, что члены семьи первого президента Татарстана «сохранили статус самых богатых жителей региона». При этом предыдущие два года семья Шаймиевых была лишь на четвертом месте рейтинга, в 2016 году — на пятом месте.

Forbes указывает, что Айрату и Радику Шаймиевым принадлежит по 19,5% акций группы ТАИФ. Это одна из крупнейших непубличных компаний России, которая объединяет более 60 дочерних и зависимых предприятий разных профилей. В нее входят нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», нефтехимические «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», генерирующая компания «ТГК-16».

Также группе ТАИФ принадлежит футбольный клуб «Рубин», пост президента которого в 2017 году занимал Радик Шаймиев, говорит Forbes. Дочь Радика Камиля Шаймиева до мая 2014 года владела 2% акций компании, а до 2015 года входила в состав совета директоров. «Слишком чувствительно переношу все эти публичные удары»,— объясняла она в интервью Tatler решение покинуть семейный бизнес. Сейчас она развивает медицинский онлайн-сервис Doc+ и входит в совет директоров дистрибьютора сжиженного газа «СГ-Трейдинг», принадлежащего АФК «Система» Владимира Евтушенкова, отмечает издание.

Сын Айрата Шаймиева Тимур руководит Малой нефтяной компанией Татарстана (МНКТ). Ему принадлежит 30% ООО. По итогам 2017 года выручка компании составила 7,4 млрд руб. (2,4 млрд руб. годом ранее). Чистая прибыль, по данным Kartoteka.ru, достигла 2,9 млрд руб. (1,5 млрд руб. годом ранее).

Сальдированный доход предприятий группы ТАИФ по итогам 2018 года составил 878,4 млрд руб. Выручка увеличилась на 27,6%: с 593,4 млрд руб. до 757 млрд руб. При этом ПАО «Казаньоргсинтез» увеличило чистую прибыль на 33,4% до 20,1 млрд руб. Выручка составила 79,1 млрд руб. Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» в прошлом году выросла на 2,3% — до 24,2 млрд руб., выручка предприятия увеличилась на 16,5% — до 188,9 млрд руб. Чистая прибыль АО «ТГК-16» в 2018 году снизилась на 9,5% — до 1,9 млрд руб. Однако предприятие увеличило выручку на 12,2% — до 30,7 млрд руб. Материнская компания АО «ТАИФ» получила чистую прибыль по РСБУ в размере 8,9 млрд руб., что на 25,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Однако выручка компании выросла на 40,2%, до 162,3 млрд руб.

«На рост активов семейства Шаймиевых повлияла благоприятная конъюнктура на рынках, где сосредоточен бизнес ТАИФа — нефтехимия, химия, нефтегазопереработка. Это все те отрасли, где цены на конечную продукцию на мировых и внутреннем рынках держались в пределах высоких значений, поэтому котировки на рынках показывали в основном положительную динамику»,— говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он отмечает, что семья Шаймиевых также «имеет массу других прибыльных активов и имеет отношение к руководству государственной “Татавтодор”, что также оказывает влияние на их статус». Он напомнил, что по итогам 2015 года Шаймиевы были исключены из глобального рейтинга Forbes. Тогда «из-за санкций бизнес не продемонстрировал высоких прибылей»: «Сейчас они вышли в приличный плюс, что еще раз доказывает, что влияние западных санкций на состояние российских долларовых миллионеров постепенно снижается».

Господин Антонов заключает, что пока мировая цена на нефть «держится в очень комфортных рамках для бизнеса Шаймиевых». «Вряд ли в следующем году общее состояние семьи будет ниже, скорее, оно покажет примерно такой же рост»,— прогнозирует аналитик.

Кирилл Антонов