Администрацию государственного секретариата Ватикана впервые возглавил не итальянец

Администрацию государственного секретариата Святого престола возглавил литовец монсеньор Роландас Макритас, пишут литовские СМИ, в том числе телерадиокомпания LRT. По их данным, впервые эту должность занял не итальянец. Как сообщает LRT, сам господин Макритас подтвердил, что он занимает этот пост с 10 августа. Государственный секретариат Святого престола ведает политическими и дипломатическими делами Ватикана.

Господин Макритас многие годы занимал дипломатические посты, в последние годы он служил в апостольских нунциатурах (дипломатическое представительство Ватикана) в США, Габоне и Конго.

Яна Рождественская