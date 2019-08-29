Экс-банкиру укоротили состав

В Перми за мошенничество в отношении Россельхозбанка на 2,5 года лишения свободы осужден предприниматель Андрей Бояршинов. Он заключил сделку со следствием и дал показания, изобличающие бывшего директора пермского филиала банка Якова Демина. В результате в отношении него были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и незаконном получении денег от структур господина Бояршинова в размере чуть меньше 10 млн руб. За это, как считает следствие, он дал кредиты на сумму около 200 млн руб. ООО «Экросс»и «Альбион». В итоге уголовное преследование господина Демина частично было прекращено. Банк оспаривает это решение в прокуратуре.

21 августа Ленинский районный суд вынес приговор в отношении пермского бизнесмена Андрея Бояршинова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Пермского филиала Россельхозбанка. Как установили следствие и суд, в 2011 году подконтрольное ему ООО «Экросс» получило в кредитной организации 114 млн руб. Часть этих средств предназначалась для приобретения имущественного комплекса тепличного комбината «Муллинский». При этом господин Бояршинов уже изначально не собирался возвращать деньги. Для придания видимости наличия у фирмы залогового имущества он по фиктивным договорам купли-продажи приобрел ряд объектов недвижимости. При этом их формальная стоимость была сильно завышена.

После возбуждения уголовного дела предприниматель стал сотрудничать со следствием и дал показания в отношении экс-директора пермского филиала Якова Демина. Господин Бояршинов заявил, что за предоставление необеспеченных и заведомо невозвратных кредитов господин Демин якобы потребовал у него 14 млн руб. В декабре 2011 года подконтрольное Андрею Бояршинову ООО «Луч» перечислило 7,8 млн руб. на расчетный счет супруги господина Демина, которая перевела их на следующий день на счет мужа. В итоге 7 сентября 2017 года следственными органами УФСБ по Пермскому краю в отношении Якова Демина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В результате экс-банкир был отправлен в СИЗО. Господин Бояршинов, как лицо, добровольно сообщившее о коммерческом подкупе, был освобожден от ответственности за незаконную передачу денег.

Когда чекисты сочли доказанным факт получения Яковом Деминым денег от бизнесмена, дело было передано по подследственности в СУ СКР по Пермскому краю. 22 апреля в отношении него было возбуждено еще и дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, вознаграждения за незаконные действия). 27 декабря прошлого года мера пресечения обвиняемому была изменена на домашний арест. Позже, уже в этом году, следователи выявили еще один эпизод с выдачей кредитов ООО «Альбион», также, по изначальной версии, подконтрольному Андрею Бояршинову, на общую сумму 79,974 млн руб. За это, как считают силовики, Яков Демин получил через супругу 2 млн руб. По этому эпизоду в отношении господина Демина были возбуждены дела по аналогичным статьям.

Как говорят знакомые с ситуацией источники, если бы эти преступления были совершены после 2016 года, то господину Демину могли бы инкриминировать ч. 8 ст. 204 УК РФ, которая предполагает ответственность за вознаграждение в особо крупном размере. Это преступление является особо тяжким.

По данным „Ъ-Прикамье“, свою вину Яков Демин признает частично. В то же время СУ СКР в июле этого года прекратило уголовное преследование банкира по эпизоду с ООО «Экросс». В итоге следствие пришло к выводу, что незаконных действий, которые являются признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, господин Демин не совершал. Он не требовал от подчиненных принять положительное решение о выдаче кредитов. В СУ СКР посчитали также, что его действия не повлекли и тяжких последствий для банка. В этой части уголовное преследование господина Демина было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Его действия по ч. 7 ст. 204 УК РФ были переквалифицированы на более «мягкую» ч. 5 ст. 204 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное получение вознаграждения за действия в интересах лица, дающего деньги. В итоге дело по новому обвинению было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Уголовное преследование господина Демина по эпизоду с выдачей кредита ООО «Альбион» в части обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ было прекращено по тем же основаниям, что и с ООО «Экросс». Таким образом, из четырех преступлений, в которых Яков Демин обвинялся изначально, к июлю 2019 года в деле осталось одно — по ч. 7 ст. 204 УК РФ получение средств от господина Бояршинова за незаконные действия по выдаче кредита ООО «Альбион».

Что касается Александра Бояршинова, то в итоге бизнесмен был приговорен к 2,5 года колонии общего режима. «Ситуация получилась забавная,— считает собеседник „Ъ-Прикамье“,— он дал показания против Демина, а в итоге тот был освобожден от ответственности по тому же эпизоду, за который осудили Бояршинова». По данным знакомых с ситуацией источников, Россельхозбанк обжалует постановления следствия о прекращении уголовного преследования Якова Демина в прокуратуре. В банке считают, что незаконность действий руководителя филиала подтверждается показаниями сотрудников, о чем они якобы прямо говорили следствию. Кредитное учреждение настаивает также на том, что действия господина Демина повлекли тяжкие последствия для банка.

Источник, знакомый с позицией следствия, говорит, что в ведомстве уверены в законности всех вынесенных процессуальных решений. «Если бы о преступлении правоохранительные органы узнали раньше, а не через несколько лет после его совершения, то и срок давности привлечения к ответственности не успел бы истечь»,— полагает он.

Дмитрий Астахов