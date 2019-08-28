Крымчанин получил десять лет колонии за участие в незаконном вооруженном формировании

Кировский районный суд Республики Крым приговорил к десяти годам колонии 22-летнего Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

В ходе следствия и суда было установлено, что он в феврале 2016 года добровольно вступил в крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана (создан экс-вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым и запрещен в РФ). Дилявер Гафаров активно участвовал в различных блокадах Крыма. «С февраля 2016 по июль 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона: занимался администрированием страницы батальона им. Н. Челебиджихана в социальной сети "ВКонтакте", участвовал в строительстве заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, осуществлял досмотр автомобилей, ее пересекающих, а также выполнял иные указания руководителей НВФ. Находясь в батальоне, крымчанин прошел курсы стрелково-огневой и рукопашной подготовки»,— сказано в сообщении пресс-службы УФСБ.

Дилявер Гафаров вернулся в Крым в феврале 2018-го, а в октябре того же года был задержан правоохранителями. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Вадим Никифоров, Симферополь