«Высота» ответственности

В Озерске начинается строительство спортивного комплекса «Ледовая академия «Высота». Этот проект в рамках государственно-частного партнерства реализуют Группа ЧТПЗ, госкорпорация «Росатом» и правительство Челябинской области. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей.



Уникальный спортивный объект общей площадью 10 тыс. кв. м, рассчитанный на 400 зрителей, откроется весной 2021 года. В результате число детей, которые могут заниматься разными видами спорта в Озерске, увеличится почти в четыре раза.

500 млн рублей общий объем инвестиции в проект

Торжественная церемония закладки капсулы времени в честь начала строительства Ледовой академии «Высота» состоялась в Озерске 21 августа. В ней приняли участие глава Челябинской области Алексей Текслер, акционер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров и глава Озерска Евгений Щербаков. Проект ледовой арены, названный в честь флагмана белой металлургии — цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода, реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение о строительстве ледовой арены было заключено в 2018 году во время Российского инвестиционного форума в Сочи между Группой ЧТПЗ, госкорпорацией «Росатом» в лице ФГУП «Производственное объединение «Маяк», руководством региона и города. Общий объем инвестиции в проект составит 500 млн рублей — по150 млн направят Группа ЧТПЗ и ПО «Маяк», еще 200 млн выделят из бюджета Челябинской области.

Во время торжественной церемонии глава Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил инвесторов за участие в социально значимом проекте.

«В нашей области очень популярны хоккей и фигурное катание, поэтому строительство этого современного спортивного объекта стало важным событием. Многие жители Озерска хотят заниматься спортом, поэтому я уверен, что новая ледовая академия даст им эту возможность и поднимет на небывалую высоту достижения, которыми славится Озерск», — заявил глава Челябинской области во время закладки капсулы времени. По словам главы региона, сегодня социальная инфраструктура закрытых городов Челябинской области нуждается в обновлении, и планы по ее изменению прорабатываются с федеральным центром. Начало строительства современной ледовой арены в Озерске — один из примеров такого обновления инфраструктуры закрытых городов.

«Поддержка спорта и создание доступной среды для ведения здорового образа жизни — важное направление социально-благотворительной деятельности Группы ЧТПЗ. Необходимость в современном спортивном комплексе в Озерске назрела давно, и сегодня мы делаем большой шаг к осуществлению мечты жителей моего родного города. Уверен, что ледовая академия «Высота» станет объектом притяжения для жителей Озерска всех возрастов, а также откроет широкие возможности для развития популярных направлений физической культуры и организации разнообразного досуга», — сказал акционер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Реализовать проект планируется за два года — строительство закончится в марте 2021 года. Трехэтажный спортивный комплекс будет соответствовать всем современным стандартам безопасности, функциональности и удобства, предъявляемым к объектам с искусственным льдом. В здании расположатся ледовая арена с хоккейным кортом, зал хореографии, раздевалки, тренерские и инвентарные комнаты, прокат коньков и мастерская по их заточке, медицинский блок. Общая площадь комплекса составит 10 000 квадратных метров, а сама арена рассчитана на 400 зрителей. Территория вокруг объекта будет благоустроена: появятся оборудованные спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, тренажерные и детские площадки, открытый зимний каток и парковка.

Архитектурный облик ледовой академии разработало бюро MAParchitects, занимавшееся созданием проектов спортивных, культурных и общественных сооружений. Благодаря простой геометрической форме (в плане здание представляет собой полный круг диаметром 85 м) комплекс органически впишется в окружающую среду. Генеральным подрядчиком строительства стала группа компаний «Строительные инновационные технологии» (СИТ), которую выбрала комиссия, созданная участниками концессионного соглашения. Компания более десяти лет участвует в строительстве социально значимых объектов, среди которых Ледовая арена в Красноярске. На данный момент генеральный подрядчик приступил к строительно-монтажным работам.

Сейчас фигурным катанием и хоккеем в Озерске занимается всего 155 детей и подростков — из-за отсутствия крытой площадки родителям приходится возить спортсменов на тренировки в Челябинск, Тюмень и поселок Кременкуль. После открытия ледовой академии число профессионально занимающихся этими видами спорта детей и подростков увеличится почти в четыре раза — до 600. Для работы с ними в Озерск привлекут тренеров по хоккею и фигурному катанию. Помимо этого появление уникального многофункционального спортивного комплекса поспособствует увеличению числа взрослых горожан, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом.

Отметим, за последние десять лет Группа ЧТПЗ оборудовала около 20 спортивных площадок в регионах присутствия компании. Только в Озерске в 2017 году было установлено три хоккейных корта при школах №25, 33, 39, а также площадка для мини-футбола у школы №38. В строительство площадок компания вложила более 30 млн рублей, а тренироваться и играть здесь могут более 2 тыс. детей. При поддержке акционера группы ЧТПЗ Андрея Комарова в Озерске также реализуется проект обновления материально-технической базы детской музыкальной школы №1, в которой учатся почти 1,6 тыс. детей. Кроме этого, с 2017 года Группа ЧТПЗ реализует в Озерске благотворительную программу «Росток», направленную на содействие духовному и культурному развитию детей. В прошлом году зрителями и участниками мероприятий этого проекта стали порядка 5 тыс. жителей города.

В 2019 году компания направит в благотворительную программу еще 3 млн рублей.

Фото пресс-службы ЧТПЗ