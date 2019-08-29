Как мы считали

В нынешнем, 15-м по счету выпуске рэнкингов оценочных компаний от агентства RAEX (архив рэнкингов оценочных компаний с 2004 года см. на сайте www.raex-a.ru) представлены два основных списка: крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки оценочные группы.

В списке крупнейших оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом. Критерий ранжирования в списке — суммарная выручка организации, полученная от оценочной деятельности в 2018 году. Основное условие для включения в нынешний рэнкинг — предоставление бухгалтерской отчетности за 2018 год и соответствие показателя выручки за 2017 год данным систем проверки контрагентов («СПАРК-Интерфакс», Rusprofile).

В списке крупнейших оценочных групп каждый участник представлен группой аффилированных лиц (признаки аффилированности отражены в подробной методике рэнкинга на сайте www.raex-a.ru). В рэнкинг оценочных групп также были включены аудиторские сети (входят в перечень Forum of Firms или в перечень международных аудиторских сетей, размещенные на сайте Министерства финансов РФ). Критерий ранжирования в списке — суммарная выручка группы, полученная от оценочной деятельности в 2018 году. Основное условие для включения в рэнкинг — предоставление бухгалтерской отчетности по всем участникам группы и соответствие показателя выручки за 2017 год данным систем проверки контрагентов.

В выпуске также представлены субрэнкинги по направлениям оценочной деятельности. В них включены организации и группы. Если участник предоставлял для участия две анкеты — анкету с данными организации и анкету с данными по группе компаний, то во избежание двойного счета при позиционировании в данных списках приоритет отдавался сведениям группы, если выручка по направлению оценки у компании и у группы была одинаковой, то приоритет отдавался данным компании. Критерий ранжирования в субрэнкингах — суммарная выручка группы/организации, полученная от оказания услуг по рассматриваемому направлению оценочной деятельности.

Подробная методика и принципы рэнкингов оценочных компаний доступны на сайте рейтингового агентства RAEX (www.raex-a.ru).