Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года

В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации Росстата. Этот показатель увеличился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (12,5%).

«Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%»,— объяснили в Росстате.

Численность малоимущего населения (то есть семьи, где доход на одного человека составляет меньше уровня прожиточного минимума) снизилась с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек — до 12,7% всего населения.

Напомним, Росстат также фиксировал рост уровня бедности в первом квартале 2019 года с 13,9% до 14,3%. Так, у 20,9 млн россиян доходы в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума.

О том, как правительство намерено снизить уровень бедности, читайте в материале “Ъ” «Уполовинить бедность».