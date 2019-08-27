30 дней не точный срок

При Ассоциации банков России создана рабочая группа, которая будет прорабатывать механизм борьбы с мошенниками, списывающими деньги со счетов граждан без их ведома. Изначальное предложение блокировать на 30 дней подозрительный счет, на который пришли деньги, может быть скорректировано. В частности, предлагается блокировать лишь ограниченную сумму на счете, а также могут сократить и срок блокировки.
Во вторник в Ассоциации банков России (АБР) прошла встреча «по вопросу противодействия хищению денежных средств» с участием представителей ЦБ и банков. В предложениях, подготовленных к этой встрече, значилось внесение поправок в закон «О национальной платежной системе» и «антиотмывочный» закон. Предлагаемые изменения направлены на увеличение до 30 дней срока возможной блокировки суммы перевода, имеющего признаки мошеннического (см. “Ъ” от 20 августа).
«В случае предъявления клиентом-плательщиком талона уведомления, зарегистрированного в Книге учета сообщений о происшествиях» блокировка счета продлевается на 30 рабочих дней. Если талон отсутствует, то счет разблокируется через два дня.
По словам источника “Ъ”, присутствовавшего на встрече, мнения по сроку блокировки разделились. В частности, представители Банка России скептически отнеслись к реалистичности увеличить срок блокировки до 30 дней. В настоящее время по закону «О национальной платежной системе» в случае подозрительной трансакции банк может заблокировать счет на два дня, а по «антиотмывочному» закону средства могут блокироваться на десять дней. Также, по словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, обсуждалось, что блокировка всего счета — это слишком радикальная мера. По его словам, решено было остановиться на варианте блокировки только суммы подозрительной трансакции. «Принято решение создать при АБР рабочую группу из всех заинтересованных сторон, которая, с одной стороны, будет заниматься тем, что пропишет механизм блокировки таким образом, чтобы не пострадали законопослушные граждане. С другой стороны, она займется проработкой необходимых изменений в законы, акты Банка России и МВД»,— сообщил он “Ъ”.
Как считает глава АБ «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, сама идея борьбы с мошенниками, списывающими деньги со счетов клиентов банков, здравая и разумная. «Но надо проработать все нюансы, чтобы эта идея не превратилась в профанацию, с одной стороны, и, с другой стороны, чтобы не пострадали добросовестные получатели средств. Надо прописать и набор документов для снятия или продления блокировки, предусмотреть компенсацию клиентам и множество других "мелочей"»,— заявил он “Ъ”.
В Банке России заявили, что обсуждают «с банками вопрос о совершенствовании процедур возврата денежных средств, выведенных вследствие операций без согласия владельца этих средств», однако «говорить о деталях преждевременно».
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