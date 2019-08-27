30 дней не точный срок

При Ассоциации банков России создана рабочая группа, которая будет прорабатывать механизм борьбы с мошенниками, списывающими деньги со счетов граждан без их ведома. Изначальное предложение блокировать на 30 дней подозрительный счет, на который пришли деньги, может быть скорректировано. В частности, предлагается блокировать лишь ограниченную сумму на счете, а также могут сократить и срок блокировки.

Во вторник в Ассоциации банков России (АБР) прошла встреча «по вопросу противодействия хищению денежных средств» с участием представителей ЦБ и банков. В предложениях, подготовленных к этой встрече, значилось внесение поправок в закон «О национальной платежной системе» и «антиотмывочный» закон. Предлагаемые изменения направлены на увеличение до 30 дней срока возможной блокировки суммы перевода, имеющего признаки мошеннического (см. “Ъ” от 20 августа).

Предполагается, что банк—получатель средств, заметив подозрительную операцию, блокирует счет, на который поступили деньги. Если он получает подтверждение легитимности операции, то тут же продолжает ее проведение.

«В случае предъявления клиентом-плательщиком талона уведомления, зарегистрированного в Книге учета сообщений о происшествиях» блокировка счета продлевается на 30 рабочих дней. Если талон отсутствует, то счет разблокируется через два дня.

По словам источника “Ъ”, присутствовавшего на встрече, мнения по сроку блокировки разделились. В частности, представители Банка России скептически отнеслись к реалистичности увеличить срок блокировки до 30 дней. В настоящее время по закону «О национальной платежной системе» в случае подозрительной трансакции банк может заблокировать счет на два дня, а по «антиотмывочному» закону средства могут блокироваться на десять дней. Также, по словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, обсуждалось, что блокировка всего счета — это слишком радикальная мера. По его словам, решено было остановиться на варианте блокировки только суммы подозрительной трансакции. «Принято решение создать при АБР рабочую группу из всех заинтересованных сторон, которая, с одной стороны, будет заниматься тем, что пропишет механизм блокировки таким образом, чтобы не пострадали законопослушные граждане. С другой стороны, она займется проработкой необходимых изменений в законы, акты Банка России и МВД»,— сообщил он “Ъ”.

Как считает глава АБ «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, сама идея борьбы с мошенниками, списывающими деньги со счетов клиентов банков, здравая и разумная. «Но надо проработать все нюансы, чтобы эта идея не превратилась в профанацию, с одной стороны, и, с другой стороны, чтобы не пострадали добросовестные получатели средств. Надо прописать и набор документов для снятия или продления блокировки, предусмотреть компенсацию клиентам и множество других "мелочей"»,— заявил он “Ъ”.

В Банке России заявили, что обсуждают «с банками вопрос о совершенствовании процедур возврата денежных средств, выведенных вследствие операций без согласия владельца этих средств», однако «говорить о деталях преждевременно».

Максим Буйлов