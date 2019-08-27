ИИСы готовят к усовершенствованию

Участники рынка и регуляторы задумались о совершенствовании регулирования индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Хотя налоговая политика в отношении ИИС первого типа (вычет по сумме инвестиций), скорее всего, пока останется прежней, Минфин и ЦБ готовы принимать меры для развития ИИС второго типа (вычет по сумме полученного дохода). Кроме того, обсуждается возможность открытия более одного ИИС с целью устранения барьеров при переходе клиента от одного брокера к другому. Также планируется ввести ограничения на покупку финансовых инструментов на ИИС, в частности иностранных ценных бумаг.
ИИС как инструмент прошел первую «проверку боем» и завоевал популярность среди частных инвесторов, отметили участники круглого стола «Индустрия ИИС: настоящее и будущее», прошедшего сегодня на Московской бирже. Однако за время существования этого рынка (с 2015 года) у профучастников и регуляторов накопились предложения по его совершенствованию.
Так, замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил о необходимости сокращать налоговые вычеты по ИИС первого типа (на сумму инвестиций).
По его словам, инструмент должен стать привычным для граждан, прежде чем стимулы к открытию такого счета начнут снижаться. «Но нужно одновременно прилагать усилия по развитию ИИС второго типа (с налоговой льготой на доход.— “Ъ”). Второй тип должен получать все больше и больше поддержки с точки зрения продаж со стороны брокера, и с точки зрения функционала он должен быть более интересен»,— сказал господин Швецов.
Кроме того, обсуждалась возможность разрешить гражданам заводить более одного ИИС (в текущей законодательной конструкции это невозможно) с целью устранить административные барьеры при переходе от одного провайдера к другому. По словам господина Швецова, необходимость отдавать все сбережения на откуп одной финансовой компании неоправданна.
Также представители Минфина и ЦБ отметили, что необходимо задуматься о «наполнении» ИИСов в части отказа от иностранных финансовых инструментов. Налоговое стимулирование вложений, по факту не поступающих в российскую экономику, не целесообразно, подчеркнул господин Моисеев.
Эти и другие предложения будут окончательно сформулированы и подготовлены к обсуждению будущей осенью, резюмировал господин Швецов.
Использование индивидуального инвестиционного счета (ИИС) не только дает возможность зарабатывать на рынке, но и позволяет получать налоговые вычеты от государства. Однако ИИС имеют ряд минусов и ограничений.
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