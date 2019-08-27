ИИСы готовят к усовершенствованию

Участники рынка и регуляторы задумались о совершенствовании регулирования индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Хотя налоговая политика в отношении ИИС первого типа (вычет по сумме инвестиций), скорее всего, пока останется прежней, Минфин и ЦБ готовы принимать меры для развития ИИС второго типа (вычет по сумме полученного дохода). Кроме того, обсуждается возможность открытия более одного ИИС с целью устранения барьеров при переходе клиента от одного брокера к другому. Также планируется ввести ограничения на покупку финансовых инструментов на ИИС, в частности иностранных ценных бумаг.

ИИС как инструмент прошел первую «проверку боем» и завоевал популярность среди частных инвесторов, отметили участники круглого стола «Индустрия ИИС: настоящее и будущее», прошедшего сегодня на Московской бирже. Однако за время существования этого рынка (с 2015 года) у профучастников и регуляторов накопились предложения по его совершенствованию.

Так, замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил о необходимости сокращать налоговые вычеты по ИИС первого типа (на сумму инвестиций).

Сейчас база для налоговой льготы максимально составляет 400 тыс. руб. По мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, менять налоговое стимулирование для ИИС первого типа пока преждевременно.

По его словам, инструмент должен стать привычным для граждан, прежде чем стимулы к открытию такого счета начнут снижаться. «Но нужно одновременно прилагать усилия по развитию ИИС второго типа (с налоговой льготой на доход.— “Ъ”). Второй тип должен получать все больше и больше поддержки с точки зрения продаж со стороны брокера, и с точки зрения функционала он должен быть более интересен»,— сказал господин Швецов.

Кроме того, обсуждалась возможность разрешить гражданам заводить более одного ИИС (в текущей законодательной конструкции это невозможно) с целью устранить административные барьеры при переходе от одного провайдера к другому. По словам господина Швецова, необходимость отдавать все сбережения на откуп одной финансовой компании неоправданна.

По общему мнению профсообщества и регуляторов, стоит предусмотреть возможность частичного (или даже полного) вывода денежных средств с ИИС до истечения трехлетнего срока действия счета.

Также представители Минфина и ЦБ отметили, что необходимо задуматься о «наполнении» ИИСов в части отказа от иностранных финансовых инструментов. Налоговое стимулирование вложений, по факту не поступающих в российскую экономику, не целесообразно, подчеркнул господин Моисеев.

Эти и другие предложения будут окончательно сформулированы и подготовлены к обсуждению будущей осенью, резюмировал господин Швецов.

Мария Сарычева