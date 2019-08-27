Большая часть жителей городов Саратов и Энгельс не по наслышке знают о том, какие могут возникнуть проблемы в передвижении из одного города в другой.

Движение по главному мосту, с которым ассоциируется г. Саратов началось в 1965 году. В 2020 саратовский мост длиною 2825,8 м будет отмечать 55 годовщину.

Проект автомобильного моста столичные инженеры разработали в середине 20 века, на момент его строительства он был самым длинным в Европе. Монтажники в шутку и с любовью называли его птичкой, с размахом крыльев в 166м (такова длина основного пролета).

На сегодняшний день этот мост — не единственный способ передвижения между городами Саратов и Энгельс.

После 10 лет строительства, в 2009 году был открыт автомобильный мост через Волгу у села Пристанное. Он немного уступает в размерах первому (2350,7 м), но загружен автомобилями не меньше.

Для разрядки автомобильного трафика власти города ввели в разработку третий мост с четырехполосным движением и пропускной способностью 40 тыс. машин в сутки (на главном мосту города загруженность 53 тыс. машин в сутки).

Местоположение нового моста обозначено: переход должен начинаться в районе станции Нефтяная в Заводском районе Саратова и пересекать Волгу через остров Казачий. Окончание новой дороги планируется на начало улицы Лесокомбинатской в Энгельсе или через все острова к протоку Сазанки.

В 2018 году концепцию нового моста уже показывали на экономическом форуме в Саратове, и установили срок к 2024-2026 году.

Артём Сергеевич Бахтин, Аркадий Борисович Батуев