К читателям газеты «Коммерсантъ»

Успение Пресвятой Богородицы

Возлюбленные братья и сестры! Праздник Успения Божией Матери — двунадесятый, то есть важнейший. Традиция его совершения очень древняя, о чем свидетельствуют памятники церковной письменности, восходящие к III веку. В соответствии с Преданием Богородица провела последние годы жизни в Святом Граде Иерусалиме, где пребывала в неустанной молитве у Гроба Господня и в духовном общении с членами местной христианской общины, а также с верующими, прибывавшими в Палестину со всех концов земли. Ангел Господень известил Пречистую Деву о том, что Ей предстоит покинуть земную юдоль, и Матерь Божия испросила у Господа радость видеть перед Своей кончиной всех учеников Христовых, дабы проститься с ними. Апостолы прибыли в Иерусалим и в духовном единении, символизирующем торжество Церкви и святость почитания Божией Матери, возглавили торжественное шествие в Гефсиманию. Царица Небесная заповедала совершить Ее погребение неподалеку от того места, где перед крестными страданиями совершал моление о Чаше Ее Божественный Сын. Скорбное шествие привлекло враждебное внимание недругов Христовых, но всепобеждающая сила благодати чудесным образом обратила их злопыхательство в смирение веры. Великая скорбь охватила небо и землю. Как говорится в песнопениях праздника, и ангелы, и люди недоумевали о том, что умерла Та, Которая родила Спасителя мира, дарующего нам жизнь вечную. Положив тело Пречистой во гробе, верные со скорбью удалились, дабы предаться молитве. На следующий же день, придя к месту упокоения Божией Матери, с недоумением, радостью и ликованием увидели, что гроб пуст! Телом и душой была взята Пресвятая Дева Своим Божественным Сыном в небесные обители, что отражено в православной иконографии. Над гробом Богородицы пишут Спасителя с младенцем на руках, символизирующим святую душу Его Матери. Празднуемое событие потому называется Успением, что смерть оказалась не властной над Божией Матерью, Которая ныне, пребывая в Царстве Небесном, не оставляет весь мир, каждого из нас, Своими неустанными молитвами и попечением. И мы радуемся предстательству Ее, а также вдохновляемся надеждой на благую участь в вечности для себя, ибо Успение Пресвятой Богородицы есть предвозвестие всеобщего воскресения из мертвых, на что уповает каждое православное сердце.

С праздником, дорогие мои! Да пребудет с Вами благословение Господа нашего и Пречистой Его Матери!

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский