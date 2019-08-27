Губернатор послал электрический импульс

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать рабочую группу, которая, изучив мировой опыт, должна разработать нормативно-правовые акты по полному переходу региона на электромобили. Потенциальные участники рабочей группы считают задачу реальной, однако в прогнозе сроков расходятся. Эксперты, напротив, называют планы нереальными и несбыточными.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов странице в Facebook заявил о планах региона осуществить 100процентный переход на электромобили. «Сегодня поручил сформировать рабочую группу, которая изучит лучший мировой опыт, чтобы разработать необходимые нормативно-правовые акты, где будут прописаны четкие сроки перехода на 100процентное использование экологически чистого, безопасного транспорта»,— написал господин Морозов после совещания, где он дал поручения по формированию рабочей группы министру энергетики и ЖКХ Александру Черепану.

В середине июля облправительство уже подготовило законопроект об освобождении владельцев электромобилей (физлиц и организации) от транспортного налога на пять лет. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года и эта мера станет стимулом для автолюбителей к переходу на электрическую тягу.

Александр Черепан пояснил „Ъ“, что «работа предстоит длительная», но дорожная карта будет подготовлена в ближайший месяц. По его словам, в рабочую группу войдут министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин, руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, гендиректор регионального Агентства технологического развития Вадим Павлов, а также представители энергетических сетевых компаний, перевозчики, представители клуба владельцев электромобилей. «Важно соблюсти баланс интересов»,— отметил господин Черепан.

Впрочем, давний активный сторонник электромобилей, член клуба электроавтомобилистов, председатель комитета по бюджету и экономической политике регионального заксобрания Александр Чепухин (он также в рабочей группе) уверен, что «полностью перейти региону на электромобили можно уже до 2030 года», «а в 2030 году можно будет уже запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, прописав это в законодательстве». «В некоторых европейских странах такие законы уже есть, и в Норвегии продажи электромобилей уже составили 58% от общего количества продаж автомашин. Нам есть на кого равняться»,— добавил депутат. Он считает, 100процентный переход коснется не только легковых автомобилей, но и общественного транспорта, а затем и легких грузовых автомобилей. «А начать надо с мэрии Ульяновска, к тому же она тогда будет более заинтересована и в инфраструктуре»,— отметил Александр Чепухин, пояснив, что для стимулирования спроса на электромобили инфраструктура — главное: бесплатные муниципальные парковки с зарядными станциями, при этом новые жилые дома надо проектировать уже сейчас со специальными зарядными станциями на парковках во дворе под каждого владельца электромобиля. В то же время господин Чепухин считает, что для реализации программы электромобилизации региона затрат регионального бюджета практически не потребуется.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2019 года в России было зарегистрировано 3,6 тыс. электромобилей (менее 0,01% от общего количества легковых машин). В Ульяновской области пока числится всего 11 электромобилей.

Председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта и инфраструктуры (Санкт-Петербург) Ия Гордеева поддерживает планы правительства Ульяновской области, отмечая, что сейчас во многих странах власти популяризируют этот вид транспорта, «и это правильный подход, когда правительство начинает с себя». Она верит в реальность ульяновских планов, отмечая, что разрабатываемая программа позволит создать спрос, в том числе и на услуги «электрического каршеринга».

Иного мнения аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев, не отрицающий важность самого тренда, но наз­вавший планы областной власти по электромобилизации региона «нереальными и несбыточными, не обоснованными ни технически, ни технологически, ни финансово». «Возникают вопросы: куда через 10 лет денутся автомобили, работающие на традиционном топливе, которые есть у граждан и которые выпускаются сейчас? Как заставить граждан не самого развитого региона купить электромобиль, самый дешевый из которых дороже миллиона рублей? Кто произведет достаточное количество дешевых автомобилей для региона, когда автопроизводители России еще не включили их в свои планы? Да, в Норвегии есть программа 100процентного перехода на автомобили, даже в Китае есть программы спонсирования такого перехода, но там все это спонсируется государством, но в России другой тренд, пока переходят только на газомоторное топливо, и то деньги выделяются с трудом, а регион вообще не в состоянии финансировать программу электромобилей»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск