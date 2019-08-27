Двадцать лет с поста Александр Кузнецов не планирует снова претендовать на пост главы Пермского района

Один из старожилов пермской политики, глава Пермского района Александр Кузнецов может отказаться от участия в конкурсе на пост главы муниципалитета. Об этом сообщает собеседник из окружения политика. При этом до назначения конкурса остается менее месяца. Ранее господин Кузнецов отказался от участия в выборах депутатов земсобрания Пермского района. Экс­перты в оценках решения главы района расходятся. Одни считают его неожиданным и предполагают, что Александр Кузнецов может передумать. Другие считают, что 20-летнее руководство господина Кузнецова территорией вызвало серьезные конфликты среди местных элит, и смена руководителя сможет разрядить обстановку.



Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов не планирует участвовать в предстоящем конкурсе на должность руководителя территории. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщил собеседник, близкий к руководству муниципалитета. По его данным, господин Кузнецов уходит на пенсию и «решил уступить дорогу молодым». «Кто в итоге возглавит район — будут решать в краевой администрации»,— отметил собеседник.

Другой собеседник, знакомый с ситуацией в районе, заявил „Ъ-Прикамье“, что гос­подина Кузнецова «рано списывать», хотя и отметил, что действующий глава «подустал». Сам господин Кузнецов вчера не отвечал на звонки „Ъ-Прикамье“.

Собеседник, близкий к краевой власти, не стал комментировать информацию о вероятном отказе господина Кузнецова от участия в конкурсе. «Говорить о потенциальных участниках конкурса до его объявления — бессмысленно»,— заявил источник.

Конкурс по выборам главы Пермского района планируется объявить после всеобщего дня голосования 8 сентября, когда будут избраны депутаты земсобрания. Руководитель Пермского района будет избираться депутатами земсобрания из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. В нее войдут представители муниципалитета и краевых властей. Сам же Александр Кузнецов в 2014 году избирался по другой схеме — земским собранием из числа депутатов, и одновременно возглавлял представительный орган.

Вероятно, одной из приоритетных задач нового руководителя территории станет объединение поселений Пермского района в единый муниципальный округ. Ранее этот процесс публично анонсировал Александр Кузнецов.

Отметим, что в этом году земское собрание Пермского района сократило количество депутатов представительного органа с 19 до 15 человек. Как ранее писал „Ъ-Прикамье“, по итогам праймериз «Единой России», по 13 из 15 одномандатных округов партия выдвинула сторонников действующего главы района. Основным оппонентом команды господина Кузнецова считается председатель совета депутатов Кондратовского сельского поселения Андрей Костарев.

Господин Кузнецов участвовать в выборах в земсобрание не стал. «Все-таки, 20 лет — серьезный срок, пора на пенсию»,— пояснял „Ъ-Прикамье“ свои мотивы руководитель территории, возглавляющий муниципалитет с 2000 года.

Политический консультант Сергей Иванов назвал информацию об отказе Александра Кузнецова бороться за новый срок полномочий неожиданной. «При всей неоднозначности данной кандидатуры, Александр Кузнецов — наиболее подходящий руководитель для объединения поселений района в муниципальный округ. После чего он мог бы покинуть должность. Кроме того, Александр Павлович до этого сжег мосты, отказавшись участвовать в выборах и претендовать на пост председателя земского собрания»,— считает экс­перт. Он предполагает, что решение господина Кузнецова не окончательное: «Все зависит от позиции губернатора и правоохранительных органов».

Политтехнолог Алексей Чусовитин, напротив, считает отказ Александра Кузнецова от выдвижения на новый срок вероятным и логичным. «Конечно, у Александра Павловича есть оправданные заслуги: под его руководством Пермский район стал одним из самых динамично развивающихся в крае. Но кроме успехов существует накопившаяся усталость от руководства им: часть сельских поселений находятся в затяжном конфликте с главой района. Думаю, что новый руководитель сможет перезагрузить политическую ситуацию и снять эти конфликты»,— поясняет эксперт.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников