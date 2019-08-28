Почему мясо полезно для здоровья

Хотя медики и призывают употреблять больше овощей и рыбы, совсем отказываться от красного мяса нельзя. Говядина обеспечивает человеческий организм белком, необходимым для работы мозга, наращивания мышечной массы, контроля веса и регулирования обмена веществ. Также красное мясо — отличный источник железа (необходимо для кроветворения), цинка (поддерживает иммунную систему), магния и витаминов группы В, в том числе и ценнейшего В12. В нем содержится таурин, карнитин, креатин и линолиевая кислота, регулирующая, например, уровень кровяного давления. Также в стейке есть олеиновая кислота, понижающая уровень «плохого» холестерина и уменьшающая риск инсультов, ее как раз много в мраморной говядине. А чтобы соблюдать рекомендации ВОЗ, достаточно есть красное мясо не чаще раза в день, ограничив порцию стейка 250 граммами.