Как готовить стейк

Общие правила по жарке стейков верны для всех видов говядины. Мясо должно нагреться до комнатной температуры: для порционных кусков обычно хватает получаса. Стейк стоит обернуть тканевым или бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу и обеспечить мясу аппетитную корочку.

Идеально, если с огня стейк снять буквально за полминуты до желаемой степени готовности — нужной кондиции мясо достигнет за время «отдыха». Если кусок большой, а степень прожарки rare вас не устраивает, то его можно довести до готовности в духовке.

После жарки стейку надо дать отдохнуть пять минут в тепле или под фольгой. За это время мясные соки равномерно распределятся по всему куску. Перец и травы стоит добавлять в самом конце, чтобы они не пригорели, а вот солить можно как до, так и после жарки. Готовый стейк лучше всего нарезать поперек волокон — так мясо будет гораздо нежнее.