Бардымский и Кишертский районы могут стать муниципальными округами

Как стало известно "Ъ-Прикамье", в Бардымском и Кишертском муниципальных районах назначены публичные слушания по вопросу объединения поселений районов в муниципальные округа. Главы территории информацию о готовящейся реорганизации подтвердили. Как рассказала "Ъ-Прикамье" руководитель Кишертского района Тамара Конопаткина, слушания в поселениях планируется завершить к концу сентября. После этого земское собрание района рассмотрит вопрос о внесении инициативы о создании муниципального округа в заксобрание Пермского края. Глава Бардымского района Халиль Алапанов рассказал, что земское собрание готово внести инициативу о создании округа в краевой парламент в сентябре.

Таким образом, обе инициативы могут быть рассмотрены на октябрьском заседании законодательного собрания. Ранее краевые депутаты уже поддержали инициативы о создании муниципальных округов на базе Александровского, Березовского, Ординского, Гайнского, Кудымкарского, Кочевского, Юсьвинского, Юрлинского и Уинского муниципальных районов.