«Ночь кино» в Свердловской области посетили около 30 тысяч человек

В Свердловской области всероссийскую акцию «Ночь кино» посетили около 30 тыс. человек. Как сообщает департамент информполитики региона, в области работало 102 площадки: кинотеатров и других учреждений культуры.

В этом году зрителям было представлено три фильма — «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова и «Домовой» Евгения Бедарева. Вход на все сеансы был свободным.

Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в четвертый раз. В прошлом году в Свердловской области акцию посетили более 26,5 тыс. жителей региона. В акции участвовали 114 областных кинотеатров и учреждений культуры.