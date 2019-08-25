Иран ввел санкции против американского Фонда защиты демократии

Иран внес американский Фонд защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица в черный список. Как сообщается на сайте иранского МИДа, это решение обосновывается тем, что организация «сознательно и намеренно была вовлечена в разработку и усиление воздействия экономического терроризма» против Ирана. По мнению ведомства, США пытаются нанести ущерб национальной и общественной безопасности Ирана, а также его «независимости, территориальной целостности и национальному суверенитету».

В частности, как утверждает министерство, американский фонд фальсифицировал информацию и распространял ложные сведения, а также «лоббировал запуск клеветнической кампании» против страны. По мнению МИД Ирана, Фонд защиты демократии активно пытается «нанести ущерб безопасности и жизненно важным интересам иранского народа».

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Отношения США и Ирана обострились в прошлом году, после того как в мае 2018-го США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. Совместный СВПД был подписан Ираном и шестью мировыми державами в 2015 году. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.