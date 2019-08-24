Белоруссия 27 августа представит программу интеграции с Россией

Правительство Белоруссии планирует 27 августа внести на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко проект программы интеграции с Россией, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, которого цитирует ТАСС.

«Мы во вторник (27 августа) уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения для того, чтобы уже в начале сентября премьер-министры [Белоруссии и РФ] парафировали эту программу действий»,— сказал господин Румас. После этого проект будет опубликован, «чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других».

Премьер отметил, что программа интеграции затрагивает только экономическую сферу и предусматривает механизмы, при которых будет функционировать единый рынок. Программа предполагает одинаковые цены на энергоносители, одинаковую налоговую нагрузку, одинаковые регуляторные требования.

Напомним, Россия и Белоруссия строят Союзное государство уже 20 лет, договор о создании такого образования был подписан в 1999 году. Он предполагает особые отношения между странами — в том числе единую денежно-кредитную, налоговую и таможенную политику, единую валюту, а также создание единого эмиссионного центра и общей таможенной службы. В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. 21 июня в Минске прошли переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Это был финальный раунд обсуждения темы интеграции в рамках Союзного государства перед представлением согласованных предложений президентам двух стран. После этого Александр Лукашенко и Владимир Путин в рамках двусторонней встречи в Санкт-Петербурге внесли некоторые новые инициативы по интеграции.

Подробнее о способах сближения России и Белоруссии читайте в материале “Ъ”.