Бывший начальник нижегородского УФНС Владимир Шелепов знакомится с материалами уголовного дела

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, в Следственном комитете РФ завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова, который был арестован в марте 2018 года. Бывший налоговик начал знакомиться с материалами дела. Ему инкриминировали эпизод с получением взяток через посредника-обнальщика на сумму почти 100 млн руб. и давний эпизод с мошенничеством: якобы, еще работая в налоговых органах Ростова-на-Дону, Владимир Шелепов в 2010 году подписал решение о необоснованном возмещении коммерческой фирме НДС в размере 24 млн руб.

Вместе с бывшим нижегородским налоговиком по делу проходят обвиняемыми еще пять человек, один из них, житель Ростовской области Абдулкадир Гаджиев, также находится в московском следственном изоляторе. Владимир Шелепов вину не признает и намерен доказывать свою невиновность. Учитывая, что в уголовном деле более 180 томов, ознакомление с материалами всех обвиняемых может занять несколько месяцев, после чего обвинительное заключение направят для утверждения в Генеральную прокуратуру РФ. Если прокуратура согласится с выводами следствия, дело будет направлено в суд. Не исключено, что господина Шелепова будут судить в Нижнем Новгороде.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Завзятый налоговик».

Иван Сергеев