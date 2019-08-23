Бывшего депутата арестуют заочно

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) решил арестовать для международного розыска экс-депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Михеева, скрывшегося от правосудия. Он обвиняется в попытке хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

Ходатайство о заочном аресте Олега Михеева поступило в Басманный райсуд, который рассмотрит его в ближайшее время. ГСУ СКР просит суд избрать в отношении экс-депутата меру пресечения в виде ареста. Само следствие ходатайство не комментирует, но очевидно, что оно связано с международным розыском господина Михеева. Два года назад он исчез, не явившись на заседание Ленинского райсуда Волгограда, который должен был по существу рассмотреть уголовное дело бывшего депутата. После этого Олега Михеева объявили в федеральный розыск.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а именно попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

По версии следствия, будучи председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд руб. А с целью хищения денежных средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом господин Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства финансовой организации в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.

В феврале 2011 года Олег Михеев через тот же Советский райсуд Волгограда попытался взыскать с Промсвязьбанка дополнительно 2,1 млрд руб. Однако, как сообщили в ГСУ СКР, преступление господином Михеевым не было доведено до конца, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Правда, в ходе рассмотрения гражданского иска Промсвязьбанка в суде Олег Михеев, по версии следствия, с использованием своего служебного положения направил председателю Волгоградского облсуда обращение, в котором намекал на необходимость вынесения решения о взыскании средств в свою пользу. В результате в его уголовном деле появилась ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Однако за истечением сроков давности уголовное преследование Олега Михеева в этой части было прекращено.

Николай Сергеев, Владислав Трифонов