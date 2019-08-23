На закупку дорожных камер в Башкирии пожаловались в УФАС

Управление ФАС по Башкирии сегодня рассмотрит жалобу индивидуального предпринимателя Антона Евдокимова из Волгограда на аукцион «Центра организации дорожного движения» по отбору поставщика комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Итоги аукциона начальной стоимостью около 72 млн руб. должны быть подведены сегодня. Победитель обязан в течение двух месяцев установить камеры в 11 точках на автодорогах Уфа – Бирск – Янаул, Уфа – Инзер – Белорецк, М-5 – Иглино, Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка, Дюртюли – Нефтекамск.

Антон Евдокимов просит приостановить аукцион, провести внеплановую проверку и обязать заказчика устранить нарушения. По мнению предпринимателя, организатор торгов нарушил ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», указав в аукционных требованиях противоречивые условия.

Майя Иванова