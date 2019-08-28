Цивилизация окажется на развилке трех путей

Путь первый — это запустить мобилизационную смену текущей экономической модели капитализма и начать очередную научно-техническую революцию для создания новой стоимости и новых экономических и философских смыслов для человеческого сообщества.

Путь второй — распад на отдельные полуизолированные зоны и мировая война, которая обнулит текущие обязательства и даст шанс выжившим перекроить этот мир как-то иначе.

Путь третий (и наименее вероятный) — это мировая революция из-за страшного социального кризиса, массовых бедствий и голода, революция, которая перераспределит блага и оставшиеся богатства цивилизации. Но именно в этом сценарии у «Современной теории денег», или «Волшебного денежного дерева» есть шанс реализоваться. А для всего остального человечеству необходимо всерьез заниматься фундаментальными научными исследованиями и повышать общий уровень образования, потому что знания в постапокалиптическом мире будут бесценны.