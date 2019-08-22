Александр Беглов не исключил принятия кадровых решений по итогам работы «Метростроя» на Фрунзенском радиусе

22 августа, четверг
По итогам ситуации с ОАО «Метрострой», ведущим работы на трех станциях Фрунзенского радиуса, которые планируется подвести в сентябре, врио губернатора Петербурга Александр Беглов не исключил принятия кадровых решений. Об этом он заявил в ходе объезда строительного участка журналистам.
«Дайте мы сперва введем станции, а потом будем говорить о кадровых решениях или о каких-то других решениях. Потом будем разбираться»,— отмели он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее господин Беглов заявил, что о готовности строящихся станций Фрунзенского радиуса станет известно 30 августа — когда произойдет приемка всех систем.