«Левада-центр»: каждый пятый россиянин верит в свое влияние на власть

Пятая часть россиян (19%) верит в то, что они могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране (3% — «определенно да», 16% — «в какой-то мере да»). Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра».

31% россиян при этом считают, что могут влиять на решения местных властей — в своем регионе, городе или районе (6% — «определенно да», 25% — «в какой-то мере да»).

Не верят в свое влияние на принятие государственных решений в стране 79% россиян (33% — «скорее нет», 46% — «определенно нет»). В своем регионе — 66% (29% — «скорее нет», 37% — «определенно нет»).

Больше всего верят в то, что на власти можно повлиять, молодые граждане. Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет уверенность в этом выразили 31% и 44% (на власти в стране и в регионах соответственно), старше 55 лет — 16% и 25%.

Наиболее высокие показатели также наблюдаются у людей с высшим образованием — 22% и 34% против 17% и 26% респондентов с образованием ниже среднего.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1608 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.