В деле зенитных комплексов найдены недоделки

Как стало известно “Ъ”, следствию придется заново поработать с уголовным делом в отношении бывшего генерального директора завода «Электроприбор» Муталиба Эмиралиева. Руководитель предприятия обвиняется в хищении 48,8 млн руб. при реконструкции морского аналога зенитного ракетного комплекса С-300 — ЗРК «Форт». Работы проводились по заказу Минобороны, и, как настаивает обвинение, вместо полномасштабной замены электронного оборудования Муталиб Эмиралиев, наняв украинских гастарбайтеров, провел лишь косметический ремонт.

Таганский суд вернул московскому прокурору по надзору за исполнением законов на особорежимных объектах материалы расследования хищений 48,8 млн руб., выделенных Минобороны на реконструкцию ЗРК «Форт». Эта система является морским аналогом комплекса С-300 и установлена на российских ракетных крейсерах. Обвиняемым по этому делу является бывший гендиректор московского завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев, его действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплата налогов (ст. 199.2 УК РФ) на сумму 24 млн руб. Дело возвращено в прокуратуру «для устранения препятствий его рассмотрения судом». В частности, как выяснилось во время судебных слушаний, следствие неверно указало в материалах дела место совершения преступления, перепутав адрес банка, где были размещены счета «Электроприбора», откуда, по версии следствия, и похищались бюджетные средства.

Этот недочет суд счел ущемлением права обвиняемого на защиту, нарушение которого исключает возможность вынесения законного и обоснованного судебного решения. При этом защите экс-руководителя «Электроприбора» не удалось добиться изменения меры пресечения для своего клиента — райсуд, а затем Мосгорсуд отмели все доводы защиты, оставив Муталиба Эмиралиева в СИЗО.

Фабула дела в отношении гендиректор «Электроприбора» относится к 2014 году. Тогда московское предприятие выиграло тендер, проведенный Минобороны на ремонт ЗРК «Форт». Согласно условиям соглашения, подрядчик обязался заменить в ЗРК, находящихся на судах в Северодвинске, вышедшие их строя электронные платы, блоки, ячейки и высокоточные механизмы вооружения.

Однако, по версии следствия, вместо полноценной замены оборудования гендиректор «Электроприбора» нанял украинских гастарбайтеров, которые прямо в части провели косметический ремонт ЗРК. Причем в итоге, по данным “Ъ”, украинцам даже не выплатили весь обещанный гонорар. А полученные в рамках госконтракта 48,8 млн руб. были выведены двумя траншами 6 октября и 15 декабря 2014 года и затем обналичены.

Затем Муталиб Эмиралиев, уверено следствие, предоставил заказчику работ поддельные документы, в которых указано, что элементы комплексов якобы возились для замены оборудования в Пензу, после чего их вернули на корабли в Северодвинск. Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и обнаружили схему оптимизации налогообложения предприятия с помощью компаний-однодневок.

ЗРК «Форт» (С-300Ф) с начала 1980-х годов входит в состав вооружения ракетных крейсеров проектов 1164 и 1144, включая «Петр Великий». ЗРК представляет собой установку вертикального пуска (УВП) с зенитными ракетами для уничтожения высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей во всем диапазоне высот от сверхмалых до больших. «Форт» стал первым в мире корабельным ракетным комплексом, использовавшим для хранения и запуска ракет УВП. Применение УВП позволило значительно увеличить темп стрельбы и сократить время подготовки ЗРК к стрельбе.

Владислав Трифонов