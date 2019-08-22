В арсенале осталось жилье

Администрация Ульяновска через суд требует от Минобороны отдать муниципалитету жилую недвижимость, оставшуюся у ФГУП «31 арсенал» ВМФ, находящегося в процессе ликвидации после того, как в ноябре 2009 года там произошел пожар с разрывами хранящихся морских боеприпасов. Источники “Ъ” в городской администрации говорят, что ни Минобороны, ни Рос­имущество проблему передачи имущества «31 арсенала» Ульяновску решать не торопятся, а само ФГУП не может этого сделать, так как уже не относится к Минобороны. В администрации надеются, что суд поможет решить образовавшуюся правовую коллизию.

Во вторник Арбитражный суд Ульяновской области принял иск мэрии Ульяновска к Министерству обороны РФ.Ранее, 9 августа, в арбитраж поступил другой иск мэрии — к Минобороны РФ и ФГУП «31 арсенал» Минобороны РФ, где истец просит суд признать незаконным бездействие Минобороны, выразившееся в непринятии решения о безвозмездной передаче из федеральной в муниципальную собственность Ульяновска недвижимого имущества (жилых помещений) и передать это имущество городу безвозмездно (всего — 24 объекта недвижимости).

В мэрии „Ъ“ сообщили, что второй иск, принятый к рассмотрению во вторник, касается земельных участков жилого городка «31 арсенала», по которым предъявлены аналогичные требования. «Администрация города была вынуждена обратиться с исками в арбитражный суд в связи с тем, что Минобороны РФ на наши запросы вообще не отвечает»,— пояснили „Ъ“ в мэрии.

Напомним, 13 ноября 2009 года в цехе утилизации «31 арсенала» ВМФ произошел пожар с последующими взрывами, в результате которых взорвалось около 120 тонн снарядов. Погибли два военнослужащих пожарного расчета. Через 10 дней при вывозе неразорвавшихся боеприпасов из-за взрыва погибли восемь военнослужащих-саперов. Позже в больнице скончалась от ожогов работница цеха Екатерина Кангина. Сразу после ЧП руководство ВМФ заявило, что пожар и взрывы произошли вследствие нарушения технологии утилизации снарядов. Официально ущерб от ЧП оценили в 200 млн руб. Согласно информации облправительства и мэрии, повреждения от взрывов получили 450 многоквартирных и более полутора тысяч частных домов, расположенных в непосредственной близости от арсенала, пострадало более сотни нежилых зданий. Решениями судов была признана вина Минобороны в нарушении технологии утилизации снарядов и обеспечении безопасных условий труда.

После трагедии Министерство обороны приняло решение о ликвидации «31 арсенала». Процедура ликвидации тянется до сих пор. Согласно данным Kartoteka.ru, «31 арсенал» остается ответчиком в 172 делах арбитражного суда на сумму в 129 млн руб.

Уже в конце января 2010 года на тот момент министр обороны РФ Александр Сердюков в официальном письме сообщил губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, что Минобороны передаст жилой фонд военного городка «31 арсенала» в собственность Ульяновска. В мае 2011 года Сергей Морозов обсудил с командующим ЦВО вопросы передачи имущества, отмечалось, что уже «проводится работа по межеванию земельных участков под жилыми домами, передаваемыми в муниципальную собственность», и «все дома жилого фонда до 1 сентября этого года будут подготовлены к передаче Ульяновску». Однако, признаются в мэрии, этого так и не ­случилось.

По сообщению областного правительства, 11 февраля 2019 года на расширенном заседании комитета Совета федерации по обороне и безопасности вновь были рассмотрены «вопросы передачи земель и объектов недвижимости Минобороны РФ» (правда, речь шла уже о передаче в собственность Ульяновской области участка в 48 га, на котором ранее находились склады «31 арсенала»).

Минобороны на запрос „Ъ“ не ответило. Мэр Ульяновска Сергей Панчин в среду также для комментариев был недоступен.

Руководитель ликвидационной комиссии Алексей Молгачев сказал „Ъ“, что «позиция ФГУП по искам пока не выработана», однако заметил, что надеется на то, что «суд разберется и решит положительно, по закону и общим тенденциям российского законодательства». По его словам, запросы по поводу передачи недвижимости он направлял в Минобороны и Росимущество, но определенных решений не было.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, пояснил „Ъ“, что сам по себе «31 арсенал» не может передать имущество, поскольку оно «находится в ведении Минобороны, к которому ФГУП, находящееся в процессе ликвидации, уже не относится». «Возникает правовой вакуум, но ни Минобороны, ни Росимущества почему-то не торопятся предпринимать шаги для выхода из него. Само жилье военным не нужно, но и отдавать его они не торопятся, словно имеют на него какие-то планы. Поэтому надежда только на суд»,— сказал собеседник, заметив, что из-за затянувшейся передачи имущества «заложниками стали сами жители этих домов, которые не могут ни продать, ни приватизировать, ни обменять свои квартиры, к тому же, и заботиться о состоянии этого имущества ­некому».

Вице-премьер облправительства, министр строительства и архитектуры Алсу Садретдинова пояснила „Ъ“, что, по ее данным, «дискуссия с Минобороны продолжается». «Договоренности о том, что участки, которые они не используют, Минобороны передаст городу, есть. Но Минобороны пока находится в дискуссии, нужны ему эти земли, или нет, а планы его с 2010 года могли сильно поменяться. Между тем городу некуда дальше развиваться, и эти земли ему необходимы»,— заметила вице-премьер, пообещав, что «плотно подключится к решению проблемы».

Сергей Титов, Ульяновск