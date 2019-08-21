В Россию вернулась беглец на Украину

В Россию c Украины вернулась Юлия Макурина — первая из включенных в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова женщин. Госпожа Макурина покинула страну, опасаясь уголовного преследования за мошенничество, однако следствие в ее отношении было фактически свернуто.

История, легшая в основу уголовного дела, в котором фигурировала Юлия Макурина, произошла 15 лет назад. Следствие утверждало, что в 2004 году госпожа Макурина и ее соучастники незаконно завладели контрольным пакетом акций ОАО НИИЭМИ — одного из постсоветских научно-исследовательских институтов со своим комплексом зданий неподалеку от Третьего транспортного кольца Москвы. Все фигуранты обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2008 году Хамовнический райсуд Москвы назначил пяти фигурантом по семь-восемь лет лишения свободы. Самой госпоже Макуриной обвинение было предъявлено в феврале 2007 года, но еще до этого она выехала на Украину. Все эти годы Юлия Макурина числилась в федеральном розыске.

По версии следствия, госпожа Макурина обратилась к генеральному директору ОАО НИИЭМИ Дмитрию Резниченко и предложила помощь в возврате захваченного в результате мошеннических действий здания, принадлежащего институту.

Группа лиц, в которую входила госпожа Макурина, обманула Дмитрия Резниченко и убедила в том, что вернуть здание возможно путем продажи незначительного количества акций НИИЭМИ ООО «Афина», гендиректором которого она была. Далее, по версии следствия (которое основывалось на показаниях самого господина Резниченко), текст подписанного договора был заменен на другой текст без изменения реквизитов, подписей и оттисков печатей сторон. Количество проданных акций значительно увеличилось.

Спор между господами Резниченко и Макуриной рассматривал Заводской райсуде Кемерово, на территории которого зарегистрировано ООО «Афина», и полностью удовлетворил его требования. Защита Юлии Макуриной настаивает на том, что она «имела неосторожность приобрести на законных основаниях акции ОАО НИИЭМИ в период конфликта относительно имущественного комплекса». Стороной конфликта госпожа Макурина никогда не была, а акции НИИЭМИ приобрела исключительно с целью дальнейшей перепродажи. Экспертиза в рамках уголовного дела не обнаружила признаков подделки подписей в договоре. Сейчас конфликт относительно имущественного комплекса ОАО НИИЭМИ исчерпан, его стороны не имеют друг к другу претензий. Следствием не предоставлено доказательств вступления госпожи Макуриной в преступный сговор с другими фигурантами уголовного дела.

В марте 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову о том, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Макуриной не избиралась, в международный розыск она не объявлялась. В июле от ГСУ СКР по Москве был получен ответ о том, что оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и в отношении госпожи Макуриной не имеется.

«Сегодня мы вместе с коллегами из Следственного комитета встретили Юлию, ее мужа и двух детей на границе Украины и России, на автомобильном пограничном пункте "Три сестры" в Брянской области,— сообщил общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади.— Около двух часов заняли процедуры, все прошло слаженно, на автоматизме. Сегодня Юлия Макурина отдохнет, а завтра вместе с адвокатом явится к следователю и приступит к защите своих прав в рамках действующего законодательства».

Николай Сергеев